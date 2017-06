VM i fægtning afholdt i Glostrup

30 svedende fægtere fra Rødovre, Taastrup, Glostrup og Albertslund fægteklubber kæmpede søndag i forrige uge i varmen om at tage pokalen hjem som årets vinder af Vestegnsmesterskabet (VM). Det var andet år at turneringen blev afviklet, denne gang på Glostrup Stadion med Glostrup Fægteklub (GFL) som vært. GLF vandt tre ud af fem aldersgrupper, men måtte alligevel se sig slået af Rødovre Fægteklub, der tog pokalen hjem.

Vestegnsmesterskabet handler nemlig ikke blot om at vinde på fægtepisten, men ligeså meget om at fremme sammenholdet i og på tværs af klubberne samt de ædle værdier, som traditionelt udgør grundstammen i fægtning. Fair play, holdånd, bedste kampråb og en turnering mellem forældre, der aldrig har fægtet før, spiller derfor ind i det samlede resultat, der afgøres af fire overdommere fra hver sin klub.

I kategorien Miniorer (9-10 år) vandt Johannes fra Albertslund i en spændende finalekamp mod Nikki fra Taastrup. I Puslinge-finalen (11-12 år) vandt Alma over Anton, begge fra Glostrup Fægteklub. I Dreng/Pige-finalen (13-14 år) vandt Oliver fra Rødovre over Johan fra Taastrup. I Kadet-finalen (15-17 år) vandt Silja fra Glostrup over Christian fra Rødovre, og endelig vandt Kenni fra Glostrup over Tony fra Taastrup i en spændende Voksen-finale.

Glostrup Fægteklub har ikke mere end tre år på bagen, men har alligevel formået at få et solidt ståsted med omkring 30 medlemmer, træning to gange om ugen og en engageret bestyrelse og forældregruppe. Hidtil har klubben trænet på Vestervangskolen, men til efteråret rykker man til den nye hal på Nordvangskolen, hvor der vil være opstregning svarende til fægtepiste.