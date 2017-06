Wolfpack rykker i ligaen

Der var drama og fight i Herlev Hallen, da Wolfpack, der er et samarbejde mellem BMS Herlev og Glostrup Basket, onsdag aften mødte Værløse BK i den altafgørende tredje finalekamp om oprykning til basketligaen.

Stemningen var høj i den næsten fyldte hal. Tilskuerne var vidne til Wolfpacks nervøse start på kampen som Værløse udnyttede og dermed lagde maksimal pres på Wolfpack. I de tre første perioder af kampen spillede holdene lige op.

Det var først i fjerde periode, at Wolfpack endelig smed nerverne, og de blev erstattet af en indædt fight. Der blev kæmpet om hver eneste bold. Kønt var det ikke, men der var tænding på og uden for banen.

Det var først i de sidste to minutter af kampen, at Wolfpack fik overtaget, da spillerne fra Værløse lavede en del personlige fejl. Det gav Wolfpack en række straffekast med afgørende point til følge.

Wolfpack Basket endte med at besejre Værløse med 73-64 og blev samlet vinder af finalespillet og grundspillet i 1. division. En flot afslutning på en sæson, hvor Wolfpack kun tabte to kampe – i øvrigt begge til Værløse.

Sportschef Tommy Nielsen udtaler:

– Vi er ovenud lykkelige for at være champions af 1. division. For at vi kan begå os i basketligaen, så er det vigtig, at vi ser en udvikling, som flytter hele holdet fremad. Her tænker vi både holdet på banen og ”holdet bag holdet”. Vi ser det som en symbiose, at alle – spillere, trænere, frivillige, sponsorer, erhvervsnetværk – ved hvorfor vi gør, som vi gør. Når retning, rammer, roller, regler, relationer er afstemt, så er det nemmere, at levere de rigtige resultater på det rigtige tidspunkt. Lige som en ulvefolk passer vi på hinanden. Denne ånd af ‘unity’ vil i basketligaen skabe gode oplevelser for vores sponsorer, tilskuere og fans, siger han.