Børn og unge mødtes til parasport

De to danseinstruktører gør en ekstra dyd ud af at være meget specifikke i deres instruktioner denne mandag i juni.

De ti børn i Glostrup Hallen har nemlig en funktionsnedsættelse, der kan spænde fra alt mellem generelle indlæringsvanskeligheder til et udviklingshandicap.

– Vores sportsskole henvender sig primært til børn og unge på specialfritidshjem eller fritidsafdelinger, siger Ole Ansbjerg, idrætskonsulent hos Parasport Danmark.

Det er Parasport Danmark, der afholder Sportsskolen sammen med den Fælles Kommunale Idrætspulje. Parasport Danmark har Sportsskoler ti steder i landet, men Sportsskolen i Glostrup er helt speciel.

– Den er udelukkende finansieret af den Fælles Kommunale Idrætspulje, og derfor koster det ikke noget for børnene at være med. Herudover har vi deltagelse af børn og unge helt op til 25 år, siger Ole Ansbjerg.

Pædagoger er vigtige

På Sportsskolen i Glostrup kan børnene enten spille fodbold, dyrke karate eller deltage i dans og musik.

På kunstgræsbanen bag Glostrup Hallen er der derfor også gang i den, for her er der gang i en straffesparkskonkurrence inden børnene skal til frokost. Den indtages sammen med de ledsagende pædagoger, der er en vigtig del af Sportsskolen. De hjælper nemlig til og har opsyn med børnene, når der ikke er sport på programmet.

Derudover er der hyret instruktører ind til at undervise børnene, men det kan nogle gange være svært at finde instruktører, der er klar til at kaste sig ud i at undervise på specialområdet.

– Jeg har brugt en del tid på at finde undervisere til dans og musik, men jeg fik kontakt til nogle unge kvindelige gymnaster fra Lyngby, der gerne ville hjælpe, og de har været super gode. Og så har den lokale karateklub i Glostrup hjulpet os på den del, siger Ole Ansbjerg.

Sportsskolen i Glostrup kørte fra mandag til torsdag i sidste uge.