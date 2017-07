Børnehjemsbørn i middelalderlandsbyen

Søndag den 9. juli var der åben weekend i Middelalderlandsbyen, hvor Korsfarer-gruppen viste håndværk fra middelalderen. Pludselig svingede 40 cykler ind til Landsbyen og det viste sig at være polske børnehjemsbørn, som var i Danmark på et ophold via Beredskabet.

– Børnene var meget videbegærlige og interesserede og fik en rigtig god oplevelse sammen med de mange aktører, fortæller Steen Larsen, formand for Middelalderlandsbyens Venner.