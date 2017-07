Borgerligt valgforbund i Glostrup

Tre borgerlige partier i Glostrup har indgået valgforbund til kommunalvalget i november. Det er Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der har indgået valgforbund. De tre partiet var også i valgforbund ved valget i 2013, hvor Det Konservative Folkeparti også var med.

Som tidligere omtalt her i Folkebladet har de konservative valgt at indgå valgforbund med de radikale, fordi valgmatematikken gør, at det vil øge chancen for at få et medlem af Kommunalbestyrelsen. De to partier har dog aftalt, at den eller dem, der bliver valgt, skal pege på en borgerlig borgmester, formentlig John Engelhardt (V).

Dermed står Nye Borgerlige som eneste borgerlige parti udenfor valgforbund.

Formålet med at lave valgforbund er at undgå stemmespild. Ved seneste valg fik Liberal Alliance for eksempel 180 stemmer i Glostrup. Det var langt fra nok til at få et mandat, men i stedet gik stemmerne til de andre borgerlige partier, der endte med at have 363 stemmer mere end partierne i rød blok. Samlet set ville resultatet i 2013 i Glostrup dog have været det samme, hvis der slet ikke var blevet indgået valgforbund, men det er langt fra altid tilfældet.

Borgmesterposten åben

Ifølge pressemeddelelsen peger Liberal Alliance på John Engelhardt (V) som fortsat borgmester.

Dansk Folkeparti vil derimod ikke på nuværende tidspunkt pege på en borgmesterkandidat.

– Vi har lavet en aftale om teknisk valgforbund. Det er udelukkende for at samle stemmer op, siger Henning Christensen, formand for Dansk Folkeparti i Glostrup.

Dansk Folkeparti vil først efter valget pege på en borgmester.

– Vi venter og ser valgresultatet. Det er vælgerne, der afgør sammensætningen af Kommunalbestyrelsen, siger han.

Der er heller ingen aftale mellem partierne om, hvilken politik, der skal føres efter valget.

– Vi har i to perioder haft et glimrende flertalssamarbejde med Venstre, så det er meget naturligt at indgå det valgforbund. Der ligger ikke noget politisk i aftalen, siger Henning Christensen.