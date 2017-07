Bronze med landsholdet

Brøndby Bordtennis Club har for nylig haft Emil Friis-Hansen med på sin første tur med landsholdet for at deltage i turneringen 6-nations. Her mødtes landsholdene fra Danmark, Norge, Sverige, England, Holland og Tyskland i en single- og holdturnering for både drenge og piger. Turneringen afholdes på skift i hvert af de deltagende lande og blev i år holdt i Holland.

Bronze

Ud over Emil bestod drengeholdet af Christian Hold, Anders Reutzer Sørensen og Oscar Hovmøller.

Danskerne startede nervøst ud og tabte de to første holdkampe med 4-6 mod henholdsvis Sverige og Tyskland, hvor flere af singlekampene blev tabt i femte og afgørende sæt. I tredje holdkamp mod værtsnationen Holland var der kommet bedre styr på nerverne, hvilket førte til en forløsende sejr på 7-3. Det stærke norske hold blev bagefter besejret med 6-4, selvom danskerne var bagud 3-4. Emil og Oscar vandt en single hver samt deres fælles double og vendte resultatet til en vigtig dansk sejr.

Den sidste holdkamp mod England endte i remis, 5-5, hvilket betød at Danmarks drengehold endte på en tredjeplads efter England og Sverige.

Drengene fortjente dog mere ifølge coach Markus Mikkelsen, der mente at kampene mod både Sverige og Tyskland burde være gået danskernes vej.

I singleturneringen blev Emil nummer tre i sin indledende pulje efter at have tabt til Hollands andenmand med den mindst mulige margin i den afgørende kamp om at gå videre til cupkampene.