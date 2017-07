Byfornyelse på Banemarksvej

Brøndby og Glostrup kommune har udsendt debatoplæg vedrørende forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej.

I denne vil man gerne kunne bygge 4-6 etagers boliger klods op af Vesterledkvarteret.

Hele ånden i Vesterledkvarteret er baseret på parcelhuse og ikke etagebyggeri. Dette vil man ødelægge ved at bygge 6 etagers kolosser.

Hvorfor er man så forhippede på at bygge etageejendomme? Vejene i området er i dag allerede plaget af trafikpropper over Ringvejsbroen, Østbrovej og Park Allé i myldretiden. At tilføre yderligere biler fra et stort etagebyggeri vil ikke gøre noget godt for trafikken i området. Hvis man fra kommunernes side tror at letbanen vil gøre en kæmpe forskel, tror jeg de bliver slemt overraskede. Det vil blive et sandt helvede at bo ud til Banemarksvej, hvis man virkelig vil tilføre så mange beboere til kvarteret.

Som med hele fjernvarmesagen, virker det til at politikerne i Brøndby er totalt ligeglade med deres nuværende indbyggere. Og det virker til, at de kun tænker i at skaffe nye skatteborgere til kommunen, i så stort et antal som muligt.

Glostrup Kommune er jo totalt ligeglade, da det ikke kommer til at påvirke nogle af de borgere der allerede bor i kommunen. Men så synes jeg da at de skulle tage og bygge nogle 6-etagers bygninger i Solvangsparken på Nørre Allé siden og så se hvordan deres borgere ville reagere. Det er også kun Glostrup der vil ændre deres lokalplan til at tillade 6-etagers byggeri. Brøndby vil kun tillade 4-etagers.

Hvis man derimod lavede en lokalplan som tillod parcel-/rækkehuse tror jeg man ville møde en meget større forståelse, da dette dels ville passe ind i Vesterledkvarterets ånd og dels ikke ville belaste trafikken på samme måde.

Svar 1

Af Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune

Da vi har haft flere møder med borgerne i Vesterled om diverse emner, som borgeren også nævner, og jeg kender synspunkterne, og det er der ikke noget nyt i, og de kender også kommunens, har jeg ikke de store kommentarer.

Vi er politikere, og vi skal selvfølgelig tænke tanker for Brøndby i de kommende år med hensyn til udvikling m.m., og meget gerne i samarbejde med borgerne, hvis det er muligt.

Som borger er man jo altid utryg ved forandringer, og det har jeg fuldforståelse for, sådan er mennesket jo indrettet, men der har vi jo så en mission, som politikkere sammen med borgerne at finde den rette løsning, og der er jo derfor projektet er i høring. Så derfor tager vi den derfra.

Svar 2

Af John Engelhardt (V), borgmester Glostrup Kommune

Vi har nu sendt det ud for at høre, hvad borgere måtte mene. Politikerne i Glostrup er enige i oplægget, og jeg synes ikke, der er grund til at gå i læserbrevsdebat lige nu. Men kommunen og jeg har noteret os synspunktet.