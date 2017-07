Crikettalent på stor opgave med ungdomslandsholdet

Selv om han ikke har det efter fremmede, hans far er den tidligere professionelle Søren Henriksen med 65 landskampe, og nuværende formand for Svanholm, er det meget hurtigt, at Jonas har formået at spille sig ind i den absolutte seniorelite både i Danmark og på internationalt plan.

Jonas, som er 17 år, har fået sit store gennembrud i år, hvor han er blevet indrulleret i den danske A-landsholdstrup med stor succes.

I de fem kampe, han har spillet for det danske udviklings-landshold, har modstanderne været et af Europas bedste hold, nemlig Holland, det engelske professionelle hold Essex, samt Guernsey.

– Det er alle hold, som ligger over det Jonas kommer ud for i den danske elitedivision og på U19-landsholdet, der om en uge skal spille VM-kvalifikation mod Skotland, Irland og Jersey på Jersey, siger Jørgen Jønsson fra Svanholm.

Jonas Henriksen har i de omtalte fem internationale kampe scoret sammenlagt 254 points med et så fornemt gennemsnit som 50,8, og blev i flere af kampene kåret som kampens bedste spiller.

Som nævnt gik VM-kvalifikationsturneringen for U19-landshold i gang på Jersey den 23. juli og slutter den 2. august. Meget hænger på Svanholms Jonas Henriksens skuldre, hvis Danmark skal have succes ved dette mesterskab.

– At Jonas indeholder en speciel mental indstilling til sporten, beviser hans store klasse, når han er ude og spille internationalt cricket. Her blomstrer han endnu mere, end når han spiller hjemme i den bedste danske række elitedivisionen, der er allerede flere internationale klubber, der holder øje med Jonas, og hvem ved, der ligger måske en professionel karriere som hans far og venter, siger Jørgen Jønsson.