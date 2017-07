Døgnrapporten

Mand kørte påvirket

GLOSTRUP. Lørdag den 1. juli kl. 16.10 blev en 36-årig mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Tjalfesvej i Glostrup. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

Brand på skole

BRØNDBY. Søndag den 2. juli kl. 22.51 blev det anmeldt, at der var brand i en skoles tag på Strandskolevej i Brøndby, hvor kraftig røgudvikling havde spredt sig til store dele af skolen. På nuværende tidspunkt kan det ikke udelukkes, at der er tale om forsætlig brandstiftelse – dog vil dette blive nærmere undersøgt sammen med politiets teknikere, når der foretages nærmere brandundersøgelse med henblik på at undersøge brandårsagen.

Politiet er interesseret i at få henvendelser fra personer, som måtte have gjort observationer i området, som kan være relevante for efterforskningen.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mand sigtet i flere forhold

GLOSTRUP. Onsdag den 5. juli kl. 04.52 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Hovedvejen i Glostrup, hvor føreren, en 34-årig mand, blev sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Indbrud på byggeplads

BRØNDBY. Onsdag morgen, den 5. juli, blev det anmeldt, at formegentlig flere ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til et indhegnet byggeområde på Nybovej i Brøndby efter at have fjernet et stort hegn og efterfølgende havde brudt en dør op med et koben og skaffet sig adgang til den varmepumpe, som vedkommende herefter stjal.

Mand udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 5. juli omkring kl. 13 blev en 84-årig mand udsat for tricktyveri, efter han havde betalt for sine varer i et supermarked på Diget i Glostrup. På butikkens videoovervågning kunne det efterfølgende ses, at to ukendte gerningsmænd aflurede mandens pinkode, da han betalte for sine varer. Hvordan manden pung blev stjålet er endnu uvist, men allerede på vej hjem fra sin indkøbstur, blev manden kontaktet af sin bank, som oplyste, at der var foretaget flere større kontanthævninger fra mandens dankort.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 20-30 år, ca. 165-175 cm. høj med sort, kort hår. Han var iført en ternet skjorte i hvide og sorte farver, mørke bukser og hvide sko.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 30-40 år, ca. 165-175 cm. høj, kraftig af bygning med sort, kort hår. Manden var iført en ternet skjorte, mørke bukser og sorte og hvide Adidas-sko.

Tricktyveri

VALLENSBÆK. Torsdag den 6. juli kl. 17.30 blev en 93-årig dame udsat for tricktyveri, efter hun havde været ude at handle på Vallensbæk Stationstorv. Tricktyveriet skete angiveligt, da en mand og en kvinde henvendte sig til damen, da hun var på vej hjem, med forespørgsel om, om hun kunne veksle nogle penge. I denne forbindelse fik damen på ukendt vis stjålet sin taske, hvori hendes pung lå. Gerningsmændene nåede at foretage en større kontanthævning fra damens dankort, inden det blev spærret.

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Torsdag den 6. juli kl. 21.35 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Brøndbyvestervej i Glostrup, hvor føreren, en 32-årig kvinde, blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.