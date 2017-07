Døgnrapporten

Pant forsøgt stålet

VALLENSBÆK. Søndag den 9. juli kl. 23.19 anmeldte en vagt, at han netop havde tilbageholdt en 30-årig mand på Blomsterengen i Vallensbæk, som havde opbrudt et gitter til et supermarkeds vareindlevering, hvor vedkommende blandt andet havde stjålet pant for over tusinde kroner.

Ældre dame udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Tirsdag den 11. juli kl. 11.11 blev en 87-årig dame udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup, efter hun havde inde i en bank for at tjekke sin konto. Damen gik herefter over på den modsatte side af vejen for at vente på sin bus, da hun blev opsøgt af en dame, som spurgte hende om noget, hun ikke forstod. Kort tid efter kom også en mand hen til den ældre dame og kyssede hendes hånd. Damen bad dem om at forsvinde, da hun skulle nå sin bus, og opdagede først da hun kom hjem, at hun havde fået stjålet sit dankort.

De to personer beskrives som:

A: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 160-165 cm. høj og var iført lyst tøj.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, ca. 170 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iført mørkt tøj.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelser i dagtimer på hverdage rettes til Lokal Efterforskning Øst på telefon 72 58 79 66, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Kørsel i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Tirsdag den 11. juli kl. 16.50 blev en personbil bragt til standsning på Søndre Ringvej i Glostrup, hvor en 30-årig mand blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Onsdag den 12. juli kl. 09.57 blev en personbil bragt til standsning på Hovedvejen i Glostrup, da politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem gjorde en patrulje opmærksom på, at ejeren af den forankørende bil var frakendt sin førerret. Manden blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han ikke har været til kontrollerende køreprøve inden for tidsfristen.

Tyveri fra personbil

VALLENSBÆK. Onsdag den 12. juli kl. 14.50 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i vedkommendes bil, som holdt parkeret på Vejlesvinget i Vallensbæk. Gerningsmanden havde knust en siderude og havde herefter bl.a. stjålet bilens rat og navigationsanlæg samt en bærbar computer, som lå i bilen.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Natten til torsdag den 13. juli brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i en villa på Spruvevej i Glostrup. Gerningsmanden skaffede sig adgang ved at bryde husets terrassedør op. Hvad der er stjålet er endnu uvist.