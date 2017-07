Døgnrapporten

Indbrud i villa i ferie

BRØNDBY. Mandag den 17. juli blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Lagesminde Allé i Brøndby, mens husets beboere var på ferie. En eller flere ukendte gerningsmænd skaffede sig adgang til villaen ved at bryde et vindue op, hvorefter de havde gennemrodet store dele af huset. Ved indbruddet blev der blandt andet stjålet en PH-lampe og smykker.

Taxachauffør røveret

VALLENSBÆK. Tirsdag den 18. juli klokken 03.45 blev en 60-årig taxachauffør udsat for røveri. Manden havde hentet tre mænd på Hovedbanegården og kørt dem til Højstrupparken i Vallensbæk, hvor de skulle sættes af. Da mændene var på vej ud af taxaen, trak den ene en kniv frem og truede chaufføren til at udlevere sin mobiltelefon og andre ejendele, hvorefter de alle tre løb fra stedet.

To af gerningsmændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 20-25 år, 165-170 cm. høj, spinkel af bygning med sort, kort hår og var iført en mørk hættetrøje.

B: Mand, 175-180 cm. høj, spinkel af bygning med sort, kort hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Indbrud i lejlighed

BRØNDBY. Onsdag den 19. juli anmeldte en borger fra Park Allé i Brøndby, at han netop havde bemærket, at låsen på vedkommendes underbos hoveddør var skruet af døren, og at han så flere opbrudsmærker på karmen om døren, som ligeledes stod åben. Store dele af lejligheden var blevet gennemroder – dog er det endnu uvist, hvad der er stjålet.

Mand sigtet for flere ting

GLOSTRUP. Torsdag den 20. juli klokken 01.30 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Nordre Ringvej i Glostrup. Føreren, en 24-årig mand, viste sig at være påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han ikke havde kørekort, hvorfor han samtidig blev sigtet for kørsel uden førerret. Ved opslag i politiets systemer viste det ligeledes, at bilen han kørte i, var stjålet. Manden blev sigtet og erkendte alle forhold.

Røveri mod byggemarked

BRØNDBY. Torsdag den 20. juli klokken 12.09 blev det anmeldt, at en gerningsmand netop havde begået røveri mod et byggemarked på Roskildevej i Brøndby. Den 22-årige gerningsmand stjal flere Wonder-Baum og et sæt arbejdshandsker og gik herefter hen og truede en af butikkens ansatte med tæsk, hvis vedkommende gjorde noget for at stoppe ham. Herefter kørte manden fra stedet i sin varevogn, hvor en ansat registrerede bilens nummerplade. Gerningsmanden, som viste sig også at have stjålet en motorcykelhjelm tidligere på dagen fra en anden butik, blev anholdt senere samme dag.

Forsøg på tricktyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 20. juli klokken 14.55 blev en 83-årig mand angivelig forsøgt udsat for tricktyveri på Dalvangsvej i Glostrup. Manden sad på et græsområde, da han blev opsøgt af en udenlandsk kvinde, som spurgte om vej til et nærliggende apotek. Manden fortalte hende vejen, hvorefter kvinden tog en ring af sin finger og forsøgte at give manden den på. Manden afviste det og bad kvinden om at gå sin vej. Kvinden gik herefter over til en mand, som stod og ventede på en nærliggende parkeringsplads, hvorefter de sammen kørte fra stedet i en sort Audi med svenske nummerplader.

Politiet jagtede 16-årig dreng i en bil

BRØNDBY. Torsdag den 20. juli klokken 23.10 måtte en politipatrulje eftersætte en personbil på Strandesplanaden i Brøndby Strand, da føreren ikke ville standse på trods af flere signaler fra patruljen. Føreren, som viste sig at være en 16-årig dreng, satte farten op og kørte flere gange over for rødt lys, inden han mistede herredømmet over bilen og kørte galt i en kurve ud for Daruplund, hvor han påkørte et hegn og en sten. Ingen personer kom til skade ved uheldet.