Dyrere institutionsudvidelse godkendt

Da kommunalbestyrelsen holdt møde i maj, blev punktet om at bruge fem mio. kr. på at omdanne Børnehaven Vesterled til et integreret dagtilbud for børn fra 0 til seks år i sidste øjeblik pillet af dagsordenen.

Projektet var nemlig blevet dyrere end forventet, kunne Kent Max Magelund (S), borgmester, fortælle.

Da kommunalbestyrelsen så mødtes igen den 14. juni, var punktet igen taget med, og den samlede udgift til projektet var vokset fra fem til seks mio. kr.

Ifølge sagsfremstillingen til mødet den 14. juni er årsagen til den ekstra udgift på en mio. kr., at Centralforvaltningen har valgt at udbyde i totalentreprise i stedet for detailentreprise på grund af begrænset mandskab i forhold til den samlede opgavemængde i kommunen.

Med andre ord, så kommer projektet til at koste flere penge, fordi Brøndby Kommune mangler medarbejdere, der kan detailstyre udbudet.

Det bliver løst

Folkebladet har spurgt Kent Max Magelund om, hvorvidt Brøndby Kommune har så svært ved at tiltrække medarbejdere, at det kommer til at koste penge.

Kent Max Magelund erkender, at Brøndby Kommune er udfordret:

– Afdelingen mangler pt. to årsværk, hvoraf én kommer retur fra barsel i august. Der skal derudover rekrutteres én ny medarbejder efter sommerferien.

De udfordringer Brøndby Kommune oplever er dog ikke værre end andre steder, siger Kent Max Magelund:

Personalet er uddannede som henholdsvis arkitekter eller bygningskonstruktører. Det vurderes, at rekrutteringen generelt, og ikke kun i Brøndby Kommune, kan være vanskelig indenfor byggefagene, da der bygges meget i samfundet i øjeblikket. Afdelingen regner dog med at kunne rekruttere den medarbejder, der mangler.

Fordele og ulemper

I forhold til hvorvidt man skal vælge totalentreprise eller detailentreprise, så siger Kent Max Magelund, at begge tilgange har fordele og ulemper:

– Der er fordele og ulemper ved valget. I korte træk så er en totalentreprise dyrest i kroner og ører. For bygherren betyder en totalentreprise, at alt herved overlades til en ekstern, totalentreprenøren, der herefter selv må sørge for at få de relevante underentreprenører hyret samt søge byggetilladelse, etc.

Omvendt, siger Kent Max Magelund, at en detailentreprise vil være mere krævende for en bygherre som Brøndby Kommune:

– Fra bygherrens synsvinkel vil fagentreprisen omvendt oftest være den mest krævende i relation til tilrettelæggelse og styring af byggeriet. I fagentreprisen hyrer bygherren selv hver enkelt håndværker, eksempelvis murer, tømrer, vvs, elektriker m.v., og bygherren skal således være i stand til at forudse, hvornår de enkelte håndværkere kan arbejde i forhold til hinanden, dog med udgangspunkt i håndværkernes tidsplaner. I kroner og ører vil fagentreprise være billigere end totalentreprisen, men altså også være langt mere krævende på andre ressourcer.

Derfor taget alle forhold i betragtning, er det uundgåeligt at projektet er blevet en mio. kr. dyrere, slår Kent Max Magelund fast:

– Generelt er priserne på byggeri steget markant og den mio., der er tillagt den oprindelige bevilling, skal dels dække prisudviklingen på området og dels det forhold, at entrepriseformen er en totalentreprise.

Og selvom projektet altså er blevet dyrere, forventer Kent Max Magelund ikke, det kommer til at kunne mærkes i den samlede økonomi:

– Beløbet bevilliges fra kommunekassen og tages ikke fra noget andet område.

FAKTA

Projektet udføres i sommer/efterår 2017.

Vesterled omstruktureres til en integreret institution og udvides med en tilbygning bestående af en vuggestuegruppe til 13 vuggestuebørn, puslerum, teknikrum og en liggehal til to vuggestuegrupper til 26 børn.

Institutionen vil derved, vurderer Brøndby Kommune, kunne rumme det nuværende behov for institutionspladser i Brøndbyvester.