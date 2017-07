En oase i Brøndby Kommune

Jeg er nødt til at dele mine erfaringer/oplevelser med mine medborgere i Brøndby.

Jeg har en ægtefælle, som efter et fire månedes sygdomsforløb på Hvidovre Hospital, var så heldig at få tilbudt et ophold på rehabiliteringsafdelingen på ældrecenteret Gildhøjhjemmet i Brøndbyvester.

I de halvanden måned, hvor jeg havde min daglige gang der, oplevede jeg en personalegruppe, som udviste stor empati og rummelighed både for beboerne og de pårørende. De var utrolige omsorgsfulde i deres arbejde med beboerne, og selv om de har en travl hverdag, gav de sig altid tid til fordybelse til den enkle beboer.

Der er for mig ikke et øjebliks tvivl om, at personalet på Gildhøjhjemmet både elsker og er super dedikerede til det arbejde, de udfører.

Personalet på rehabilitering på Gildhøjhjemmet er noget helt specielt.

Tusinde tak for jer.