Energiforbruget skal ændres

Vallensbæk Kommune er en såkaldt klimakommune, og har i 2009 forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med to procent om året.

Lige nu er Vallensbæks reduktion fem procent om året, hvilket samlet set svarer til et fald på 1.424 tons på syv år.

Det viser Grønt Regnskab, som kommunen udarbejder en gang årligt, og som kommunalbestyrelsen netop har godkendt.

Adfærden skal ændres

Det grønne regnskab viser forbrug af el, vand og varme og den afledte CO2-udledning fra de kommunale ejendomme, for eksempel skoler, idrætshal og rådhus.

Og på trods af det overordnede positive resultat, viser opgørelsen, at el- og vandforbruget steg i 2016. Varmeforbruget faldt, men er samlet set steget siden 2009. CO2-udledningen steg samlet i 2016 med 87 tons.

Selvom det øgede forbrug delvis kan forklares med et øget antal kommunale kvadratmeter, peger pilen alligevel på, at tendensen går i den forkerte retning.

– Det er simpelthen ikke nok, at vi energirenoverer, installerer selvskyllende toiletter og sensorer på belysningen. Vi bliver nødt til at huske at slukke lyset, skrue ned for varmen og tage kortere bade, når vi har brugt vores fælles faciliteter, siger Søren Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Der sættes ind

Det grønne regnskab er som noget nyt delt op i kategorier og er tilført et forbrugsbarometer, der gør det lettere for de ansvarlige på de enkelte matrikler at følge forbruget og sammenligne på tværs af for eksempel skoler og institutioner.

Lederne får besøg af Center for Teknik, som hjælper med at afklare, hvad man det enkelte sted kan gøre for at reducere forbruget. Hvert sted får desuden udpeget en energiambassadør, som kan hjælpe med at formidle budskabet og holde et vågent øje med unødigt energi- og vandforbrug. De syv institutioner, der endnu ikke har skærme, hvor energiforbruget kan følges, får sat skærme op hen over sommeren.

Lavere energiforbrug er lig med lavere driftsudgifter. Som et særligt incitament til at påvirke adfærden, både blandt medarbejdere og brugere, kan de enkelte institutioner fremadrettet beholde og råde over de penge, der spares på energiforbruget.