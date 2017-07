Fed festival-fredag med fodbold og fredagsbar

Når Glostrup Festival åbner fredag den 25. august, står der fodbold, fredagsbar og fed rockabilly-musik på programmet. Arbejdernes Landsbank arrangerer i samarbejde med Folkebladet AL-Bank Cup, som er en sjov fodboldturnering med fem mands-hold på fodboldbanerne i Glostrup Idrætspark.

– Vi skal have noget socialt samvær blandt de lokale virksomheder. Vi skal mødes med det lokale erhvervsliv på en anden måde, end vi plejer, på en hyggelig måde og styrke det sociale samvær blandt virksomhederne, siger Mette Hviid Togsverd, direktør på Folkebladet.

Arbejdernes Landsbank Glostrup håber, at Glostrups, og gerne nogle af omegnens virksomheder, vil benytte sig af denne mulighed for at få en festlig fredag eftermiddag og deltage med et hold i AL-Bank Cup:

– Med AL-Bank Cup sørger vi for en god og sjov start på Glostrup Festival, og vi håber, at mange af omegnens virksomheder har lyst til at komme og spille en god omgang fodbold sammen med os. At vi er en del af festivalen ligger helt i tråd med vores ønske om at være en aktiv medspiller i vores lokalområde, siger filialdirektør, Anette Meier.

Efter fodboldturneringen kan spillere og gæster nyde en kold drik i fredagsbaren. Der vil være ølkyndig betjening og spændende specialøl med mere i baren. Og hvis man ikke er helt færdig efter fodboldspillet, er der mulighed for flere fysiske udfoldelser i form af dans til rockabilly-bandet Wild Wax Combo.

– Jeg er meget glad for Glostrup Kommunes samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Folkebladet, siger Borgmester John Engelhardt.

– Det har stor værdi for kommunen, at byens virksomheder byder ind med deres engagement til sådanne store arrangementer, slutter han.