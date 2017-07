Firmakonkurs påvirker hjemmepleje i hele området

Glostrupvirksomheden Din Fleksible Service gik fredag konkurs.

Og da firmaet i overensstemmelse med loven om frit valg af hjemmehjælp leverer hjemmehjælp og personlig pleje til borgere i alle tre kommuner, kommer det til at kunne mærkes i hele området.

Således har Din Fleksible Service siden 2012 været leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i Glostrup Kommune, og indtil natten mellem fredag og lørdag hjalp firmaet 142 ud af de i alt 724 glostrupborgere, der for tiden modtager hjemmehjælp.

Ifølge Maybrith Gronemann, rehabiliteringschef i center for Sundhed og Velfærd, var Glostrup Kommune godt klar over, at firmaet var i problemer.

Derfor havde Glostrup Kommune også styr på nødberedskabet, da kommunen torsdag sendte en pressemeddelelse ud om situationen:

– Vi har haft et par dage til at forberede os. Derfor har vi også haft mulighed for at få vores nødberedskab op at stå, inden konkursen blev en realitet.

Skal vælge igen

Fredag sendte Glostrup Kommune et brev ud til de berørte borgere, ligesom kommunen informerer via hjemmesiden og, ifølge Maybrith Gronemann, i det omfang det kan lade sig gøre, kontakter borgerne telefonisk.

– Lige her og nu tager den kommunale hjemmepleje over. Det sker ved, at vi bemander den kommunale hjemmepleje med ekstra personale og tager over, hvor Din Fleksible Service tidligere har arbejdet. I løbet af de næste 14 dage skal de berørte borgere så vælge ny udbyder af hjemmepleje. Det kan være enten den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør Aleris.

Vil kunne mærkes

Også i Vallensbæk Kommune kommer konkursen til at kunne mærkes.

Har har Din Fleksible Service hidtil hjulet 66 borgere, og de kan nu se frem til at få hjælp fra kommunen, fortæller Birte Sonnenborg Grothe, chef for Center for Pleje og Omsorg:

– Vi har i den kommunale hjemmepleje omrokeret personale, omlagt vagtplaner og indsat ekstra personale for at kunne varetage de ekstra opgaver. Vi gør, hvad vi kan, for at de berørte borgere mærker så lidt til det, som muligt. Det vigtigste er, at borgere, der modtager personlig pleje dagligt, fortsat gør det. De vil dog møde nye medarbejdere i deres hjem. Modtager man hjælp til for eksempel rengøring, kan der være ændringer i ugedage og tidspunkter.

Også kommunaldirektør i Vallensbæk Kommune, Lars Hansen, ærgrer sig over situationen:

– Det er ærgerligt, men vi gør, hvad vi kan for at så få som overhovedet muligt vil blive påvirket. Det kan dog nok ikke undgås, at enkelte kommer til at mærke det.

De berørte borgere modtager brev med orientering om situationen, ligesom de vil blive ringet op af hjemmeplejen, og så kan de også fremover vælge en privat leverandør, da Vallensbæk Kommune har en aftale med firmaet Solkysten, og ifølge Lars Hansen kan borgerne trygt vælge dette firma, hvis de ønsker en privat leverandør:

– Vi har fuld tillid til Solkysten, og det udbud af området, er godkendt og kontrolleret.

Ifølge Lars Henrik får i alt 310 borgere i Vallensbæk hjemmepleje.

Fortsætter samarbejde

Også i Brøndby får konkursen konsekvenser.

Her har man dog valgt en lidt anden løsning, fortæller Kent Max Mageleund (S), borgmester:

– Vi har fået Din Fleksible Service til at opsige kontrakten med Brøndby kommune inden konkursen. Herefter har vi forhandlet med et søsterfirma, DFS plus, om indgåelse af en kontrakt for en tidsbegrænset periode. Denne kontrakt indebærer, at de berørte borgere vil bevare deres ydelser, fra de samme medarbejdere, men inden for rammerne af søsterfirmaet. Dette søsterfirma er ikke berørt af konkursen og yder i forvejen hjemmepleje i Albertslund og Høje Taastrup kommuner.

Den nye kontrakt med DFS Plus løber ifølge Kent Max Magelund frem til september 2018 og betyder en forhøjelse af priserne, men dog ikke mere end det svarer til gennemsnittet for markedet.

Situationen ærgrer Kent Max Magelund, men ifølge ham var denne løsning den bedst taget forholdene i betragtning:

– Den her løsning vil føre til mindst mulig gene for borgerne. Det er ferieperiode, og hvis vi skulle til at hente en masse vikarer ind, ville det sikkert blive dyrere, og det ville også betyde, at borgerne ville få en masse forskellige mennesker i deres hjem hen over sommeren.

Kent Max Magelund siger, at selvom kommunen har haft kendskab til den kritiske situation i nogle dage, så krævede det en øjeblikkelig beslutning:

– Det er en nødsituation, og jeg har været nødt til, som Styrelsesloven bemyndiger mig til, at træffe denne beslutning, og så skal vi naturligvis drøfte sagen i kommunalbestyrelsen til august.

Ifølge Kent Max Magelund har 147 borgere hidtil modtaget hjælp fra Din Fleksibel Service.

Kan ikke lade sig gøre

Din Fleksible Service er langt fra den første private leverandør af hjemmepleje, der går konkurs.

Ifølge hjemmesiden konkursindex.dk er 46 firmaer indenfor hjemmeplejen siden 2011 gået konkurs.

Hver gang har forklaringen været, at grundet lave priser, kan firmaerne i længden ikke få en forretning ud af det.

Et emne Din Fleksible Service også berører i den pressemeddelelse, firmaet sendte ud fredag:

– Din Flexible Service ApS har valgt at indgive konkursbegæring. Det sker som en direkte følge af de udbud, som flere af kommunerne har gennemført i de senere år, hvor resultatet er blevet, at kommunernes betaling for privat hjemmepleje er blevet nedsat betydeligt.

Derfor har det også, siger Izabela Prejs, direktør i Din Fleksible Service, været umulig at fortsætte:

– Vi har forsøgt at optimere vores drift og effektivisere for at tilpasse virksomheden til de nye priser i de forskellige kommuner, og selvom vi har haft en øget tilgang af borgere, må vi desværre erkende, at det ikke er muligt at drive privat hjemmeplejevirksomhed på en ordentlig måde til de lave udbudspriser.

En melding som Lars Henriksen, kommunaldirektør i Vallensbæk dog ikke forstår:

– Der er jo ingen, der tvinger et firma til at være med. De melder sig selv, og for eksempel kan det andet firma, vi arbejder sammen med, godt få det til at fungere.

Konkurrenceproblem

Ifølge pressemeddelsen fra Din Fleksible Service har firmaet forsøgt at komme i dialog med såvel FOA som Dansk Erhverv, da kun en fælles indsats kan løse de udfordringer, branchen står overfor.

Folkebladet har derfor ringet til Dansk Erhverv for at høre, hvad denne dialog går ud på.

Hos Dansk Erhvervs pressetjeneste oplyser man, at man ikke kan kommentere på den konkrete sag.

Men henviser til, at Dansk Erhvervs Velfærdspolitisk fagchef, Rasmus Larsen Lindblom, tidligere har sagt:

– Det er helt afgørende, at der bliver gjort op med de ulige konkurrencevilkår mellem de private leverandører på den ene side og kommunerne på den anden. Lige nu er banen skæv, og den er mere egnet til skihop end boldspil. Det er eksempelvis et kæmpe problem, at lovgivningen afgrænser de private virksomheder og helt specifikt ikke garanterer borgeren frit valg og sammenhæng på tværs af ydelser. Det er også helt skævt, at kommunerne, efter et udbud, kører til højere priser end de private.

Hos FOA bekræfter man, der har været afholdt møder med Din Fleksible Service, men siger samtidig, at det ikke har ført til noget konkret.

På de tre kommuners hjemmesider kan man holde sig orienteret om situationen