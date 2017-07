Fokus på opvækst i misbrugsfamilier

Det kan være svært at forstå og udtrykke sine følelser som ung. En opvækst i familier med stof- eller alkoholmisbrug kan gøre det endnu mere kompliceret og kan have store konsekvenser for resten af livet.

Blandt andet viser studier, at mindst et ud af tre børn, som vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, selv udvikler et misbrug, ligesom risikoen for at udvikle psykiske problemer såsom depression, angst eller selvskadende adfærd også er høje.

Som led i en større national indsats rettet mod børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, åbnede Ung Revers en afdeling på Hovedvejen 140-146 i Glostrup i midten af 2016.

Ung Revers, som hører under Fonden Novavi, tilbyder gratis samtaleforløb for børn og unge op til 25 år, der er opvokset i familier med misbrug. Samtaleforløb, der skal hjælpe dem til øget forståelse for egne tanker, følelser og handlinger og give dem redskaber til bedst muligt at håndtere konsekvenserne af deres opvækst.

Fælles om fokus

For at skabe opmærksomhed om de udfordringer, som børn og unge af misbrugere ofte har, har Ung Revers indledt et samarbejde med Glostrup Albertslund Produktionshøjskole.

De unge på Grafik og Design linjen på produktionshøjskolen har igennem det sidste halve år, under vejledning af deres lærer Maria Malling, illustreret nogle af alle de følelser og tanker, man kan have, når man vokser op i en familie med misbrug.

Et af resultaterne af samarbejdet er netop nu at finde rundt på caféerne i Storkøbenhavn og i Odense, hvor det er muligt gratis at tage ”God Ferie” postkortet med hjem.

Højsæson netop nu

Det er ikke tilfældigt, at postkortet kommer lige netop nu, og at temaet for postkortet er ferie. Ferier og højtider er nemlig ofte nogle af de perioder, hvor det er ekstra svært at være barn af en misbruger, for her stiger bekymringerne og usikkerheden for, hvordan dagene vil forløbe ofte.

Postkortet er nummer to i en række af fire, der kommer i løbet af 2017.

Både eleverne og Ung Revers er glade for projektet, fortæller Maria Malling:

– Det er en interessant opgave for de unge, både fordi de får lov til at prøve kræfter med et projekt, der skal ud og leve i den virkelige verden, men også fordi historierne fra de unge, der har været ude og tale om deres opvækst, berører dem dybt.

Tina Skovsted, projektleder i Ung Revers, supplerer:

– Målet med lige netop dette samarbejde er at kommunikere i øjenhøjde med de unge, der er vokset op i misbrugsfamilier. Og der er ingen tvivl om, at produktionshøjskolens elever er bedre til at illustrere budskaber til deres jævnaldrende end os, der er for gamle til at tale de unges sprog.

• Socialstyrelsen har bevilliget midler til en række tilbud, der skal sikre, at alle unge op til 25 år fra hjem med misbrug har adgang til behandling, herunder indgår Ung Revers.

• Det er gratis, og som barn og ung kan man henvende sig direkte til behandlingsstedet uden at skulle have henvisning fra læge eller kommune.

• Er man over 18 år kan man være anonym

• Ung Revers har behandlingssteder i byerne: Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.

• Læs mere om Ung Revers på: www.ungrevers.dk