Godt gang i modelskibene

Hvis man har undret sig over, hvad der sker, når en gruppe mennesker af og til samles ved den lille sø på hjørnet af Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej, så har man chancen for at finde ud af det på søndag.

For den gruppe, der jævnligt samles ved den lille sø, er nemlig medlemmer af Vallensbæk Modelskibs Klub, og på søndag inviterer de alle interesserede til at kigge forbi for at høre og se mere.

Danmarksmesterskab

Senere på sommeren får klubben besøg af andre modelskibsklubber, da DM i DM i modelskibssejlads skal afholdes i Vallensbæk den 19, og 20. august.

Vallensbæk Modelskibs Klub holder åbent hus søndag d. 16. juli kl. 10.00-16.00. Det foregår ved søen på hjørnet af Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej