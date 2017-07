Grønt lys til ny eventhal

NKT’s tidligere bygning med højspændingslaboratorium, der ligger i erhvervsområdet Priorparken, er et af de største åbne rum i Skandinavien og dermed oplagt til store tv- og musikproduktioner.

Og måske det en dag bliver en realitet. Nu er der i al fald banet vej for, at bygningen kan bruges til nye formål.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har nemlig givet grønt lys til, at bygningen bruges til nye, publikumsorienterede tiltag, og at der også må bygges nyt indenfor lokalplanens område.

Ny vej til eventhal

Priorparken er et indhegnet erhvervsområde med adgangskontrol, men da NKT-bygningen ligger i udkanten af området, kan man åbne for adgangen til eventhallen, samtidig med at det øvrige område er indhegnet. Der vil blive etableret en ny adgangsvej til eventhallen udenom det indhegnede område.

Kræver parkering

Den nye lokalplan lægger op til, at der skal etableres 250 parkeringspladser, hvis den fremtidige eventhal vil afholde arrangementer med offentlig adgang.

Brøndby Kommune forventer derfor ikke, at de nye planer for bygningen vil skabe parkeringsproblemer i området.

Planerne om en eventhal i Brøndby ligger i forlængelse af intentionerne i Helhedsplanen for Priorparken og Vibeholm.

Forud for vedtagelsen af lokalplanen i Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2017, har planen været i offentlig høring fra december 2016 til 18. april 2017.