Hollandsk sejr til VM i Vallensbæk

Verdensmestre blev Mischa Heemskerk og Dekker fra Holland. Heemskerk er en af verdens bedste katamaransejlere, og har i mange år kæmpet for at få verdenmesterskabet på sit CV, hvilket så i år endelig lykkedes med fem førstepladser ud af i alt 14 sejladser.

– Det var delvist den nye teknologi vi har designet vores storsejl med, som gav os et vindende fartoverskud, men også fordi vi bare har gjort alting rigtig i løbet af ugen, sagde en glad verdensmester efter sidste sejlads.

Bedste danskere blev brødrene Daniel og Nicolaj Bjørnholt fra Svendborg på en samlet 18 plads. Et brækket sværd midt på ugen satte dem ud af klassementskampen. Tvillingerne sejlede stabilt i top ti, men måtte altså udgå af tre sejladser på grund af skaden, og det kostede dem en samlet topplacering. Også Danmarks andet håb, Magnus Dahl og Jesper Vogelius fra Århus smed deres chancer for en samlet serie. De to unge drenge blev to gange i træk taget for en tyvstart, og det kostede dem serien. De lokale helte, Jan Jensen og Penny Wyon slutter samlet som nummer 46 ud af de 124 startende både.

Tilfredse deltagere

Selve arrangementet forløb fantastisk.

– Sejlklubben har ikke sat en fod forkert hele ugen, siger den danske deltager Anders Liebst og fortsætter:

– Jeg har talt med mange af de internationale deltagere, som samstemmigt siger, at dette har været de bedst arrangerede stævne, de har været til. Selv nogle af de kritiske tyskere, der er vant til et meget højt niveau hjemmefra, har været begejstrede. Det har været en velorganiseret stævne, med utrolig meget hjerte og venlighed.

Det har været typisk dansk sommer, meget blandet vejr og hundekoldt. Faktisk blev det til en stående joke blandt de international deltagere, at ”we would love to come back here, when the global warming has kicked in”.

En stor ros faldt også til dommer Søren Badstue og hans team.

– Det kræver meget at lede sådanne kapsejladser, men Søren og hans folk har leveret tæt på et mesterværk. Kompliceret vind, en meget kompliceret banestruktur og feltet delt i to grupper. Det bliver ikke sværere, men der blev leveret race management i verdensklasse, og det blev også bemærket og overhældt med ros fra de internationale deltagere, siger Anders Liebst.

Som afslutning på hele stævnet var Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen inviteret til at overrække pokalerne, og det var en stolt sejlklub, der takkede borgmesteren for al den hjælp og støtte kommunen har leveret til stævnet, og omvendt en stolt borgmester, der trykkede hånd med vinderne og med fanebærerne fra alle deltagende nationer.