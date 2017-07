Intet ulovligt

Tirsdag middag blev en varebil stoppet i Glostrup. Den var fyldt med sodavand og andre sukkervarer, og en gennemsøgning af bilen afslørede ifølge Folkebladets oplysninger også en pose fyldt med mønter samt en pose med flere forskellige legitimationspapirer. Det var så mistænkeligt, at de tre udenlandske mænd, der kørte bilen, blev taget med på politistationen.

Her fik de forklaret sagens rette sammenhæng, og det viste sig, at der ikke var noget ulovligt.

De tre mænd er derfor løsladt igen, oplyser Københavns Vestegns Politi.