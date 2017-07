Kæmpe Brøndby Cup starter i morgen

Som Folkebladet allerede sidste år kunne fortælle, har Brøndby Cup og Cup Danmark fra i år fusioneret. Det betyder, at turneringen er blevet meget større. I år er der 287 hold fra 13 lande med i cuppen. De fjerneste hold kommer fra Canada og Taiwan.

– Det hele er blevet større i år, ikke kun fordi vi har flere hold, men vi har også mange flere hold, der skal overnatte. Tidligere havde vi omkring 50 overnattende hold, i år har vi 160. Det betyder, at vi låner syv forskellige skoler, så vi har været nødt til at låne en udenfor Brøndby, nemlig Egholmskolen i Vallensbæk, som skal have stor kadeau for at hjælpe, siger Micheal Espersen, der står for den praktiske del af Brøndby cuppen.

Elite cup

Cuppen består af tre dele: En elite del, en breddeturnering og en minicup. Elitedelen er for U 13, U 14 og U 15 drenge, hvor Brøndby har inviteret de bedste hold fra Danmark og hold fra Göteborg og Vålerenga og selvfølgelig deltager med sine egne master Class hold. Tidligere år har Brøndby også haft ældre spillere med i elite-cuppen, men i år har de valgt at holde det til de unge.

– Det har vi for at skabe den bedste konkurrence sportsligt og det rigtige match til spillerne, så de bliver ordentligt udfordret, siger Mustapha Saleh, der er sportsligt ansvarlig for turneringen.

Drengene spiller en fuld kamp hver eftermiddag, så der er plads til en let træning om formiddagen. Elite turneringen starter i morgen, onsdag, og der er finaler på Bane 2 søndag, hvor Mustapha Saleh forventer at se nogle Brøndbyhold.

– Det er nogle hårde modstandere. Det er ungdomshold fra de fleste Superlighold, men vi forventer, at de kommer i finalen. Vi håber, at mange vil komme ned og se dem inden Lyngbykampen, siger han.

Kampene bliver også live-streamet med speaker og fem forskellige kameraer, så det kommer til at virke næsten som en produktion til en Superligakamp.

Bredde og mini

Fredag starter bredde-cuppen, der er for hold fra U 11 til U 19 og lørdag og søndag er der også minicup for U 8 til U 10.

Det er i disse dage, der bliver rigtig gang i den på banerne omkring Brøndby Stadion.

– Vi har lige kunnet holde os på vores egne baner, men de bliver fuldt udnyttet, der er ikke lagt frokostpauser eller tid til græsslåning ind, der bliver spillet fra klokken otte om morgenen til klokken 21 om aftenen. Vi havde overvejet at låne nogle baner af BSI, men vi kan lige være her, siger Michael Espersen.

Fordi der kommer så mange mennesker til Brøndby Cup, håber han også på noget forståelse fra andre Brøndby borgere.

– Der kan nok godt komme noget trafikkaos på Brøndbyvester Boulevard. De fleste forældre gider ikke gå ned til banerne i den grønne kile, de tager bilen. Derudover holder vi udendørs disco-fest, som måske kan høres af de nærmeste naboer, siger han.

Brøndby Cup slutter af med, at spillerne er inviteret på Brøndby Stadion til kampen mod Lyngby søndag klokken 18. Den kamp giver selvfølgelig ekstra trafik, opfordringen til andre Brøndbyfans er derfor at tage cyklen eller det offentlige, hvis det er muligt.

Tilbage er der kun at håbe på godt vej.

– Vejrudsigterne ændrer sig hele tiden. Lige nu ser det meget godt ud med omkring de 20 grader og intet regn. Det er godt for både spillere og tilskuere, siger Michael Espersen.