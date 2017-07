Klippekortstid til ældre borgere

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget Vallensbæk Kommune penge fra Klippekortspuljen, som giver beboerne et ugentligt klip, som kan bruges på ekstra aktiviteter sammen med personalet på plejecentrene.

Tanken bag puljen er, at aktiviteterne skal give et ekstra pift i hverdagen, og skal altså være noget særligt, der ligger ud over den daglige pleje og de aktiviteter, der allerede foregår på plejecentrene i dag.

Det kan eksempelvis være en indkøbstur eller en cykeltur med rickshaw.

Hvad de vil

Og de lokale politikere er glade for den nye ordning. Således Siger Jytte Bendtsen (K), formand for Socialudvalget:

– Med klippekortsordningen får beboerne tilbudt en times ekstra hjælp udover det, de i forvejen modtager. Timerne kan opspares og kan bruges til lige præcis det, den enkelte borger har behov for.Og klippekortsordningen er netop et ekstra tilbud, understreger Jytte Bendtsen:

– Beboerne får i forvejen god hjælp og service. Klippekortsordningen er et ekstra tilbud, som vi kan tilbyde i 2017 og forhåbentlig i 2018. Jeg håber, at klippekortsordningen vil skabe ekstra glæde og gode og individuelle oplevelser, et kvalitetsløft i hverdagen, som ligger ud over den daglige pleje og de aktiviteter, der allerede foregår i dag.

DF holder øje

Også Carina Kristensen-Berth fra Dansk Folkeparti er godt tilfreds med det nye tiltag:

– Vi er rigtig glade for, at man også her i Vallensbæk Kommune kan mærke, at det gør en helt konkret forskel for den enkelte ældre, at Dansk Folkeparti har indflydelse på Christiansborg og er med til at udstikke rammerne for ældreområdet. Vi vil dog være obs på, at klippekortene bliver brugt efter hensigten, og at timerne ikke bliver brugt på for eksempel udflugter, som de ældre alligevel ville være kommet på. Klippekortene skal ikke ende med at blive en ny kreativ måde at finansiere aktiviteter på, som allerede er på programmet i dag. Klippekortene skal give ekstra livskvalitet til de ældre.

Selvom de er svage

Også Niels Jørgensen fra Venstre glæder sig over det udvidede tilbud:

– Det er da et herligt tilbud med en ekstra time, og ikke mindst også muligheden for at spare op og samle til for eksempel 4-5 timer på samme dag. Hvordan det bliver udmøntet, og hvad den enkelte borger vælger, bliver spændende at følge. Forhåbentlig giver det mulighed for lidt oplevelser til den enkelte borger eller bare afslappet og godt samvær og nærhed.

Men også Venstre har bidt mærke i, at årsagen til, at det er blevet til en hel og ikke blot en halv time per borger:

– Jeg fæstner mig ved, at det i sagsfremstillingen klart anføres, at Vallensbæk har få plejeboliger i forhold til andre kommuner, og at kommunens plejehjemsbeboere ofte er svage. Et punkt som naturligt kan inddrages i det kommende budget.

At de berørte borgere i Vallensbæk er dårligere end gennemsnittet er ifølge Jette Bendtsen ikke det samme som, at de ikke vil få noget ud af den ekstra time:

– Jeg er helt overbevist om, at også de svage borgere kan få glæde af tilbuddet, som jo tilpasses efter borgernes ønsker og kunnen. Beboere og pårørende er sammen med personalet i gang med at lave et tilbudskatalog med forslag og ideer til aktiviteter.

Tager kontakt

Ifølge en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune vil to nyansatte medarbejdere stå for aktiviteterne. De vil kontakte beboerne og aftale, hvilke aktiviteter den enkelte gerne vil bruge ugens klip på.

Klippekortsordningen er i forvejen kendt fra hjemmeplejen, hvor borgere får en halv times ekstra hjælp efter eget valg.