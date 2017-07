Mange kom på arbejde på to hjul

Brøndby Kommune har gennem flere år været samarbejdskommune på kampagnen Vi cykler til arbejde. Igen i år blev der sendt invitationer ud til byens virksomheder, og kommunens egne medarbejdere, med en opfordring om at stille et hold og dyste sammen med kolleger om at cykle mest muligt til arbejde i maj måned.

Sammen om det

– Vi cykler til arbejde er en god anledning til at sætte positivt fokus på at cykle. En cykeltur til arbejde giver nemlig både god motion, mere energi og færre sygedage. Samtidig er det en af de enkleste måder at få et pusterum i en travl hverdag. Og det virker ekstra motiverende at cykle i maj måned når kollegaerne hepper, og der er præmier på spil, siger Lars Ole Andersen, sundhedskoordinator i Brøndby Kommune.

Flere Brøndbyvirksomheder tog udfordringen op, blandt andet Danske Spil A/S, OFS og Milestone, samt mange medarbejdere fra kommunens egne institutioner.

Noget der glæder Lars Ole Andersen:

– I Brøndby Kommune ser vi cyklen som en stor gevinst for bylivet, luftkvaliteten og folkesundheden. Den daglige cykeltur betyder faktisk væsentligt mere for sundhed og livskvalitet, end man lige umiddelbart tror. Derfor gør vi også noget for at gøre det mere sikkert og attraktivt at vælge cyklen. Generelt er der gode cykelstier i Brøndby, men vi arbejder løbende på at lave bedre cykelveje for børn og unge til skolerne, og supercykelstierne går nu også gennem Brøndby Kommune.

FAKTA

714 deltagere fordelt på 35 arbejdspladser i Brøndby Kommune cyklede i alt 126.198 kilometer i maj måned.

Det er Cyklistforbundet og ITD – brancheforeningen for vejgodstransport, der står bag kampagnen, som startede i 1997.