Masser af gode gokart resultater

Gokartkørere fra Børnenes Gokartklub (BGK) har i sidste uge taget flere podieplaceringer.

Først var der de åbne svenske mesterskaber på Åsum Ring i Kristianstad. I Finalen fik BGK’eren, Emil Tanggaard en 2. plads og dermed en podieplads. Han er dermed den bedste danske kører i Junior 60 (Cadett Junior i Danmark) i løbet med 32 kørere, men er også den bedste dansker i mesterskabet i alle deltagende klasser.

I den berømte franske racing-by, Le Mans, blev det også til gode resultater til CIK-FIA Karting Academy Trophy. BGK’eren, Oliver Skjellerup kørte 16 pladser frem i finalen og sluttede som nummer tre på podiet i finalen. I alt var der 48 kørere (34 nåede finalen) – Det er super flot kørt og et godt resultat/udgangspunkt inden 3. runde i Finland om tre uger.

Gode danske resultater

Der har også været gode resultater i de danske løb. BGK’eren, Karl Yus-Birkebæk, Cadett Mini, en debutant i Dansk Super Kart (DSK) 2017. Karl Yus-Birkebæk jublede, da han kørte over målstregen i finalen i Cadett Mini som nummer to (Sølv) i Vojens. Det er den første podieplacering til Karl Yus-Birkebæk i DSK 2017.

BGK’eren, Aske Nygaard Bramming kom på podiet tre gange med tre 2. pladser i tre løb i Formel 5 på Padborg Park i weekenden.

Efter de første tre afdelinger i DM 2017 Formel 5, med i alt ni løb, har Aske Nygaard Bramming hentet fem 2. pladser og to 3. pladser.

Det er flot af en debutant i Formel bil, det er nemlig hans først år i banesport. Samlet er Aske Nygaard Bramming på 2. plads i kampen DM 2017 Formel 5, og der er fire afdelinger (12 løb) tilbage.