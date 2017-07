Mesterskab i verdensklasse

Det er torsdag morgen, og verdensmesterskabet i Formula 18, en hurtig katamaranbådklasse, er i fuld gang i og omkring Vallensbæk Havn.

Det er Vallensbæk Sejlklub, der sammen med Vallensbæk Kommune, står for det store stævne, der har krævet to års intens forberedelse.

Og det virker som om, her hvor sejlerne begynder at gøre klar til en ny dag på vandet, som om der er tænkt på alt.

For skilte, der viser vej til de forskellige områder i havnen, en åben dør ind til løbsledelsen og velorganiserede campingområder afslører, at der er mange ting, der skal gennemtænkes, når man afholder et stævne af denne kaliber.

Men én vigtig ting kan Vallensbæk Sejlklub, uanset lange lister af gøremål og en stor gruppe af frivillige ikke kontrollere.

– Vi var på vandet i otte timer i år. Folk var trætte og sultne, men vi manglede altså at gennemføre et par sejladser for at afgøre placeringen, så vi var nødt til at blive derude, indtil vinden vendte, siger Penny Wyon, løbsdeltager, medlem af bestyrelsen i Vallensbæk Sejlklub og formand for Formula 18 Denmark, mens hun pakker et sejl ud.

– Men bortset fra det, er det gået godt, tilføjer Jan Jensen, hendes mand og kollega i båden.

Efter tre dage blev feltet delt i to grupper, guld-og sølvgruppen, og parret har netop klemt sig med i guldgruppen, der sejler om at vinde.

– Vi kommer dog nok ikke til at vinde. Men det er sjovt at være med til, og det giver et sug i maven, når man ligger derude på vandet på linje med så mange både. Det er fantastisk, siger Penny Wyon.

Og de to sejlere er begejstrede for de facillitetter, deres sejlklub kan tilbyde de mange deltagere:

– Der er virkelig mange roser fra de andre deltagere. Der er glade for stemningen, organiseringen og hjælpen fra de mange frivillige. Jan Jensen ler.

– Det eneste problem er, at nogle af deltagerne mener, vi skal stå for det igen. Det ville dog nok være at presse citronen for meget.

God organisering

Spørger man de internationale deltagere, så er der noget om snakken, at Vallensbæk Sejlklub kan være godt tilfreds med stævnet.

– Det er sjovt, og konkurrencen er godt, siger Ties van Buinessen, der er hollænder, men sejler i norsk båd.

– Der er en afslappet stemning, men alligevel er der styr på organiseringen. Det er godt.

Han kigger ud over vandet, der for et ikke-trænet øje virker roligt.

– Vi var på vandet i mange timer i går. Det var lidt hårdt. Jeg håber, det bliver bedre i dag.

Ties van Buinessen er iført tørdragt, solbriller, kasket og et stort smil.

– Du må have mig undskyldt. Vi skal lige straks på vandet, så vi er klar til starten går.

Det er trods alt et VM, hvor der bliver sejlet for at vinde.