Øget fokus på gældsinddrivelse

48,9 mio. kr. Så mange penge har Brøndby Kommune i udestående hos sine borgere og virksomheder pr. 31. maj 2017. Brøndby Kommune har haft gode erfaringer med at kontakte borgere og virksomheder direkte for at indgå betalingsaftaler, så pengene kan komme tilbage til kommunekassen.

– I en fire måneders periode har vi haft rigtig gode erfaringer med, at vores medarbejdere har ringet til virksomheder og borgere for indgå betalingsaftaler. Det har i den korte periode indbragt kommunen knap 2,4 mio. kr. Så vi har store forventninger til, at det kan betale sig at ansætte en medarbejder, som kan bidrage til en mere opsøgende opkrævningsprocedure og på den måde nedbringe den samlede restance i kommunen. Den nye medarbejder skal også kunne vejlede vores borgere og virksomheder om gældsforhold og gældsafvikling generelt, så der kommer nogle gode aftaler på plads til alles tilfredshed, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester.

Den kommende medarbejder skal arbejde i team regnskab og afstemning i Økonomiafdelingen og forventes ansat fra efteråret 2017.

Brøndby Kommune vil også undersøge muligheden for at sende SMS’er til borgere, som ikke har betalt deres regning, som led i at få flere udeståender tilbage til kommunen.