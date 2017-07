Parasol stjålet

Sommeren startede ganske glimrende for Seniorhuset Korsagergård i Vallensbæk, der ellers normalt har haft lukket om sommeren, men denne sommer har fået mulighed for at holde åbent.

– Det hele startede med, at der var op imod 200 brugere, som mødte op i starten af perioden med sommeråbent. Efterfølgende har det vist sig, at der på de to ugentlige åbningsdage dagligt møder op til 70 brugere frem, som alle deltager i de aktiviteter, der tilbydes. Seniorhusets store hævede plantekasse passes med urter og grøntsager, ligesom orangeriets indendørs mere eksotiske planter tilses, vandes og vedligeholdes. Årstiden gør udendørs aktiviteter mere attraktive og p.t. står den på støbning af fuglebade, hvor rabarberblade er støbeformen og det må siges at resultaterne er flotte. Der er nu lagt op til, at der skal støbes havenisser, siger Leif Larsen, der er formand for brugerbestyrelsen i Seniorhuset Korsagergård.

En parasol er væk

Men da seniorerne mødte ind tirsdag i sidste uge, var det desværre til et trist syn.

– Vi havde fire dejlige store restaurationsparasoller, under hvilke vi kunne nyde vores fællesskab. Men nogen har været så nederdrægtige at fjerne den ene. De er umanerligt tunge og der skal mindst to fuldvoksne mænd til for at løfte dem og der skal en stor bil til for at køre dem væk. Skulle du se en i din nærhed, er du velkommen til at orientere os. Det er ikke bare sådan nogen man køber i et hvilket som helst supermarked, siger Leif Larsen.