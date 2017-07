Politiet forpurede narkosalg

Fredag aften rykkede politiet ud til området ved Vallensbæk Sø.

Her afsøgte de området og fandt noget i en bevoksning.

Efterfølgende blev en mand, med relation til politiets aktion, fredag ved Retten i Glostrup idømt en straksdom på 10 måneder til senere afsoning.

Han blev dømt for at være i besiddelse af 112 gr. kokain.