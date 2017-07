Rema1000 vil have større parkeringsplads

Rema1000 på Østbrovej har allerede lavet en aftale med ejeren af huset på Østbrovej 14. Ejeren er pensionist og vil gerne flytte i et sommerhus. Rema1000 vil gerne have en større parkeringsplads, så ønskerne matcher hinanden.

Men lokalplanerne er noget mere komplicerede end det. Rema1000 ligger nemlig i et centerområde, fordi den ligger så tæt på Glostrup Station. Det betyder, at de har lov til at bygge mere end i andre området. Huset på Østbrovej 14 ligger i et villaområde. For at ændre villagrunden til at være en del af centerområdet, skal kommuneplanen laves om. Det er et større arbejde, der først kræver en forudgående høring og derefter en almindelig høring. Den forudgående høring blev sat i gang på Kommunalbestyrelsens møde i juni.

– Vi har en aftale med Rema1000, den har været på plads i to år. Vi havde sat huset til salg. Så kom Rema1000 med denne plan. Så har vi været i venteposistion i to år, og har ikke kunnet komme videre i den sag. Vi er lidt trætte af det. Allerede dengang havde vi indstillet os på at flytte. Nu har det bare trukket ud, siger Kim Petersen, der ejer huset.

Nej til større butik

Rema1000 havde oprindeligt søgt om en noget større udvidelse, end med bare en enkelt grund. De ville nemlig gerne have lov til også at opkøbe boligerne på Kirkebjerg Allé 3 og 5 og rive dem ned til fordel for parkeringspladser. Samtidig ville de gerne have haft tilladelse til at udvide butikken med 300 kvadratmeter. Alt dette afvist Miljø- og Teknikudvalget på et møde i december sidste år, hvor de bad forvaltningen om at arbejde videre med planerne om den ene grund.

– Vi er kede af afvisningen, men hvis vi kan få lov til at lave flere parkeringspladser, vil vi det gøre i første omgang. Vores butik er på 900 kvadratmeter, vi har mange butikker på 1000 kvadratmeter og de nye butikker vi får lige nu er på 1200 kvadratmeter. Det giver flere muligheder i butikkern, det vil vi også gerne have at vores kunder i Glostrup får mulighed for i fremtiden, siger Jan Paulsen, direktør i Rema1000 butiksudvikling.

Kritiske naboer

Mens naboen, som selve sagen handler om, håber Kommunalbestyrelsen vedtager udvidelsen, så er naboerne længere nede af Kirkebjerg Allé kritiske overfor udvidelsen.

– Vi er selvfølgelig fortsat kede af, at man giver Rema1000 lov til at invadere vores villakvarter med endnu flere P-pladser. Vi som naboer til Rema1000, ser ikke det store behov for disse ekstra pladser. Vi syntes at det er trist, at denne udvidelse af P-pladsen, nu vil komme til at genere husejerne længere nede af vejen, siger Maria Nissen, der bor på Kirkebjerg Allé 10.

Hun ser dog en positiv mulighed i udvidelsen af parkeringspladsen, nemlig muligheden for at lave udkørsel til Østbrovej. Lige nu er det ikke muligt at køre fra parkeringspladsen ud på Østbrovej, kun fra Østbrovej og ind på parkeringspladsen. Det betyder, at kunder, der skal mod Brøndbyvester oftere vælger Kirkebjerg Allé i stedet for at køre ad Østbrovej. I den skitse, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen, er der markeret mulighed for at køre ud på Østbrovej. Det er dog endnu usikkert, om det bliver virkelighed, men det håber naboerne, at det gør.

– Der er allerede venstresving forbudt for lastbiler ud på Kirkebjerg Allé og vi kunne håbe på, at det kom til at gælde for alle køretøjer. Om ikke andet, ville vi glæde os over, at nogle biler ville vælge udkørsel på Østbrovej. I forbindelse med opførelsen af Rema1000, lavede kommunen om på bumpet på vejen. Bumpet har nu ikke længere samme effekt som tidligere, da det er meget fladt og mere lader til at være et ”accelerationsbump”. Bumpet leder også bilerne over i den ene side af vejen, den side hvor vi bor, og vi er bekymrede for de biler, der kommer med høj fart og som flere gange er observeret kørende på fortovet, siger Maria Nissen.

Positive skrædder

På den anden side af Kirkebjerg Allé ligger Skrædderen. Her håber indehaverne, at Rema1000 får lov til at udvide parkeringspladsen.

– Det kan vi kun være super glade for, det er et kæmpe problem at få parkeringspladser. Rema1000 er en forretning, der får folk til at komme mere om på den anden side af jernbanen, det er vi selvfølgelig glade for. Der er også mange af deres kunder og personale, der parkerer ovre ved os, og der er nogle af vores kunder, der parkerer på deres parkeringsplads, siger Olsen.

Han håber også, at kommunen vil se på muligheden for at flere kan parkere på Linde Allé.

– Der er en beboer på Linde Allé, der har fået sat et skilt op med gennemkørsel forbudt. De fleste tror, at det også betyder parkering forbudt. De fleste parkerer inden skiltet, ingen efter. Vi vil ikke have, at det skilt skal være permanent. Der er ikke parkering forbudt dernede, så jeg er interesseret i, at skiltet ryger væk. Eventuelt kan man lave parkering forbudt i den ene side, så det er nemmere at vende, siger Olsen, der er den ene af indehaverne.