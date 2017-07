Rødt valgforbund i Vallensbæk

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået et valgforbund i forbindelse med efterårets kommunalvalg.

Det sker, ifølge de to partier, for at sikre, at der ikke bliver stemmespild på venstrefløjen.

I en fælles udtalelse fra Shila Heiberg, Socialistisk Folkeparti, og Jens Ove Bay og Jesper Gehrke, Enhedslisten, hedder det blandt andet:

– Vi er to selvstændige partier, men i det kommunalpolitiske vil der være en del sager, hvor vi ser ens på tingene. Vi synes, det er vigtigt, at borgerne har mulighed for at træffe et klart politisk valg, og det er der nu åbnet op for ved kommunalvalget.

Samtidig understreger de to røde partier, at der er plads til flere partier i valgforbundet:

– Valgforbundet er ikke nogen lukket klub, så hvis andre partier eller borgerlister ønsker at deltage, er de velkomne til at kontakte os.

Det skal kunne mærkes

I den nuværende kommunalbestyrelse sidder De Konservative tungt på borgmesterposten og posterne som udvalgsformænd, ligesom Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Alligevel håber de to partier, at kommunalvalget til efteråret vil markere et politisk skifte, siger Jesper Gehrke:

– I de sidste mange års kommunalbestyrelser i Vallensbæk har liste C brugt sit absolutte flertal til blandt andet at fastholde borgmesterposten. Det har dermed ikke været relevant for andre partier at overveje, om de skulle pege på en anden kandidat end liste C’s. Vi så naturligvis helst et kommunalbestyrelsesmedlem fra SF eller Enhedslisten repræsenteret på borgmesterposten eller på andre udvalgsformandsposter, for at sikre et bredere og mere nuanceret samarbejde.

Dog, understreger Jesper Gehrke på vegne af de to partier, at det også er nødvendigt at være realistisk:

– Det vil dog være overflødig symbolpolitik at begynde at udpege borgmesterkandidater, så længe liste C har absolut flertal i Vallensbæks kommunalbestyrelse.

Men kommer de to partier ind efter kommunalvalget, så skal borgerne kunne mærke en forskel, siger Jesper Gehrke:

– Begge partier er opsatte på at få så megen indflydelse som muligt i kommunalbestyrelsen, med de klare mål at styrke borgernes indflydelse på deres kommune, og forbedre borgernes forhold. Derfor er vi både i Enhedslisten og SF indstillet på, at samarbejde med de øvrige partier, der viser vilje til at bidrage til dette og inviterer derfor andre interesserede partier velkommen.

Og her er særlig et område vigtig, siger Jesper Gehrke:

– Fremadrettet ønsker vi, at sigte på at bedre kvaliteten i den kommunale service, frem for udelukkende at fokusere på tekniske effektivitetsberegninger og produktionsmål.