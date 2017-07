Silent City med flere forsøg

Trafikstøj er skadeligt – det bliver bekræftet jævnligt af forskningsresultater, der fortæller om støjens indflydelse på helbredet, for eksempel øget risiko for kræft, diabetes, blodpropper og depression.

En række kommuner – heriblandt Vallensbæk – samt Region Hovedstaden vil gøre noget ved støjen og har derfor taget initiativ til projektet Silent City – en platform, hvor man i samarbejde sætter fokus på både udfordringer og løsninger i relation til trafikstøj.

Formålet er at samarbejde om helt konkrete løsninger, og derfor skal Silent City-projektet udvikle sig hen imod et Living Lab, det vil sige et testmiljø i 1:1 skala, hvor man kan udvikle nye løsninger i et samarbejde mellem borgere, offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner.

Gamle vindmøllevinger

I regi af Silent City foregår en række spændende tiltag, som på hver deres måde sætter ny fokus på støj og forsøger at gøre noget ved problemet.

Silent Citys første demonstrationsprojekt blev etableret på Søndre Ringvej i Vallensbæk sidste år. Her blev en helt ny bæredygtig støjskærm sat op i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune, NCC og firmaet Miljøskærm, der har udviklet skærmen.

Det særlige ved støjskærmen er, at den er lavet af gamle vindmøllevinger og genbrugt plast. Vindmøllevinger kan normalt ikke genbruges og ender derfor på lossepladsen i deponi. En livscyklusvurdering af materialerne har vist, at de nye skærme, sammenlignet med traditionelle støjskærme, reducerer CO2-udledningen med 60 procent.

Målinger viser også, at skærmenes effekt er helt på højde med tilsvarende traditionelle skærme af samme højde. Miljøskærmen har sænket støjen for borgere med 6-7 decibel, sådan at boligerne nu ikke længere er i kategorien ’støjbelastet’, der omfatter områder, hvor vejstøjen runder 58 decibel.

Da decibel-skalaen er en logaritmisk skala, betyder en reducering på 6-7 decibel, at støjen bliver reduceret med cirka 75 procent.

Dæmpende autoværn

I løbet af 2017 etableres endnu et demonstrationsprojekt, når virksomheden NAG1 demonstrerer et nyudviklet støjabsorberende autoværn (NAG – Noise Absorbing Guardrail) på strækninger i Vallensbæk og Ishøj med støtte fra Markedsmodningsfonden.

Autoværnet har et unikt design, som betyder, at man kan få autoværn og en lav støjskærm i ét produkt, som derved både øger sikkerheden og dæmper en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk. Projektets formål er at demonstrere, teste og få kommunale driftserfaringer med det nye produkt.