Stort boligprojekt på vej

På den såkaldte Semler-grund ligger der lige nu en stor fabrikshal til klargøring og opbevaring af biler for Semler, der blandt andet forhandler Volkswagen, Audi, Seat og Skoda. De er i øjeblikket i forhandlinger om at sælge grunden, og den kommende køber har derfor bedt kommunerne udarbejde lokalplaner.

Det er Arkitektgruppen Invest A/S, der med PenSam og TopDanmark har søgt om at få udarbejdet lokalplanerne.

Inden lokalplanerne kan blive udarbejdet, skal borgerne og andre interesserede have mulighed for at komme med input, derfor skal sagen i forudgående høring. Det har kommunalbestyrelserne nu accepteret. I Glostrup er sagen i høring frem til 19. september.

Seks etager

Semler-grunden ligger lige på grænsen mellem Glostrup og Brøndby. Kommunegrænsen går vinkelret på Banemarksvej mellem Bygmarksvej og Rugmarksvej. Det betyder, at cirka en tredjedel af projektet ligger i Brøndby Kommune, mens resten ligger i Glostrup Kommune.

Planen er, at der skal bygges højest ud mod jernbanen og lavere ind mod Banemarksvej, hvor der for eksempel skal ligge toetagers rækkehuse. Den opbygning skal minimere indkigsgener fra det nye byggeri og ind i villahaverne på Banemarksvej.

Grunden opdeles i tre stykker. I det vestlige stykke, der ligger i Brøndby Kommune, vil husene være i op til fire etager. Området vil få en bebyggelsesprocent på 64. I det midterste stykke, der ligger i Glostrup Kommune, stiger antallet af etager op til seks. Her bliver bebyggelsesprocenten på 100. I den østligste del, der også ligger i Glostrup, skal der bygges i seks etager ud mod jernbanen og fire til fem etager ud mod Banemarksvej. I denne del ender bebyggelsesprocenten på 127. Alt i alt skal der bygges lige knap 50.000 kvadratmeter bolig på den 57.000 kvadratmeter store grund. Det svarer til en bebyggelsesprocent på 87.

Bebyggelsen kommer til at bestå af 502 lejligheder, hvoraf 156 ligger i Brøndby og 346 ligger i Glostrup. Og 32 rækkehuse, hvoraf 18 ligger i Brøndby og 14 i Glostrup. Lejlighederne bliver primært tre og fire værelseslejligheder, der kan tiltrække børnefamilier. Der bliver altså i alt 534 boliger i området, når det er fuldt udbygget, hvis de nuværende planer ender med at blive vedtaget. Til sammenligning er der 567 villaer i den del af Vesterled, der ligger nord for Park Allé.

Borgmester John Engelhardt (V) fra Glostrup forventer, at Glostrup Kommune i løbet af få år kan bygge en ny, større daginstitution i bymidten, der kan optage de mange tilflyttere, som kommunen forventer i området. Kommunalbestyrelsen i Glostrup skal efter sommerferien diskutere, hvilke konsekvenser strategien for udvikling af bymidten skal have for institutioner og skoler.