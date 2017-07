Stort forbrug af vand i Brøndby

Nye tal fra Hofor viser, at borgerne i Brøndby i gennemsnit bruger 122 liter vand om dagen, mens borgerne i Vallensbæk i gennemsnit kun bruger 109 liter i døgnet på tøjvask, toiletskyl, bad og drikke, mv.

Landsgennemsnittet er 106 liter.

Mette Hansen, vandsparerådgiver i Hofor, mener, at borgerne i begge kommuner kan skære ned på forbruget uden, at det går ud over komfort og dagligdag:

– Måske kan man bare skære lidt ned på tiden under den varme bruser. Eller fylde vaskemaskinen helt op, før den startes. Det kan man finde ud af på få minutter ved at bruge vores vandberegner. Det er en lille test, der med det samme viser, hvor mange liter og kroner, man kan spare ved at ændre sine vaner lidt.

Og der er god grund til at spare på vandet, mener Mette Hansen:

– Det rene grundvand er en truet ressource. Især her i hovedstadsområdet, hvor vi er mange, der suger af reserverne. Så vi sparer både på pengene og ressourcerne, når vi bruger vand med omtanke.

• Undgå at toilettet løber eller vandhanen drypper.

• Installér sparebruser og vandbegrænsere til husets vandhaner og forkort badetiden. En almindelig bruser bruger 10-20 liter vand pr. minut, så et bad på fem minutter kan i værste fald betyde et forbrug på 100 liter vand.

• Vand haven med opsamlet regnvand. Vand om aftenen, hvor fordampningen er mindst.