Svømmehal holder åbent i år

Glostrup svømmehal har normalt lukket i uge 27, 28, 29 og 30, men det ændres der på i år, da svømmehallen kun vil være lukket i uge 29 på grund af renovering i baderummene.

Der vil være åbent fra kl. 8 – 14 mandag til fredag i ugerne 27, 28 og 30.

En af de ting, man kan prøve i løbet af sommeren, når man har løst billet, er AquaDance.

Åben hal

Har man lyst til at prøve andet end at svømme, kan man i løbet af sommeren komme til Åben Sommerhal i Glostrup Idrætspark, hal 1, hvor der i uge 27, 28, 29, 30 og 31 kl. 10 – 14 er mulighed for at lege, spille og bevæge sig med venner, bedsteforældre, mor og far eller alle sammen.

I foyeren er der mulighed for spise sin medbragte mad.

FAKTA

På Glostrup Idrætsanlægs hjemmeside www.fritid-glostrup.dk og på Facebook kan man læse mere om åbningstiderne.