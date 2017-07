Tillykke med sundhedsplejen

Af Signe Hagel Andersen, Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden

I år er det 80 år siden, at Danmark fik sundhedsplejersker. I 1937 indførtes ordningen på grund af høj spædbarnsdødelig, i dag er denne tæt på nul.

Sundhedsplejerskeordningen er et godt eksempel på at sundhedsfremme og forebyggelse er vigtigt at satse på politisk, også på Vestegnen.

I Glostrup, Vallensbæk og Brøndby kommune tilbyder sundhedsplejersken besøg i alle småbørnshjem og yder støtte og vejledning til familien. Her gøres et vigtigt arbejde i forhold til integration, de tidlige udskrivelser efter fødslen og i støtten til barnet op gennem institutions- og skolelivet.

Vestegnskommunerne har en udfordring med overvægt blandt børn. Særligt i Brøndby kommune er forekomsten af overvægt og svær overvægt høj i 5-8 års alderen. Men med vejledning og støtte kan problemer med overvægt, motorik eller mistrivsel hjælpes på vej.

Kommunernes Landsforening (KL) peger på, at sundhedsplejersken med fordel kunne besøge børn i hjemmet i 3 års alderen. Da børn netop i denne alder stadig er modtagelige for at ændre livsstil, der for eksempel kan minimere risikoen for overvægt.

Vestegnens kommuner har veludbyggede sundhedsplejerskeordninger, men ikke alle tilbyder 3 års besøg til alle familier i hjemmet.

Fra forskeren Jamas Heckmann ved vi, at tidlig indsats er en samfundsklog investering, der kan give økonomisk afkast. Men de tidlige indsatser kan også betale sig for den enkelte familie, der kan få støtte og vejledning efter behov.

Her er en stor social ulighed i sundhed, hvor særligt Vestegnen er udsat. Det bør man politisk sætte ind overfor.

Ønsk familier og sundhedsplejersker tillykke med de 80 år. Det er vigtigt at huske på de gode ting, vi har. Vestegnens kommuner bør fremadrettet blive ved med at satse på sundhedsplejen, udbygge og udvikle ordningen til familiernes behov. Dertil skal kommunerne efterspørge uddannelse af flere sundhedsplejersker, da behovene stiger og flere snart skal på pension.