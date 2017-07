Udstilling stiller skarp på tabuiseret kræftform

I dag får 12 danske mænd diagnosen prostatakræft. Antallet var det samme i går og vil også være det i morgen.

Prostatakræft er nemlig den mest udbredte kræftform blandt mænd, og i følge Kræftens Bekæmpelse lever knap 34.000 danske mænd med diagnosen.

Prostata, eller blærehalskirtlen, har form og størrelse som en lille kastanje, og det er her den væske, som ved udløsning transporterer sædcellerne fra urinrøret til ægget i kvindens livmoder dannes.

Årsagerne til prostatakræft er oftest ukendt, men sandsynligvis har vestlig livsstil en tendens til at fremme kræftformen.

Og så er sygdommen tabubelagt. Måske fordi den rammer mænd. Og måske fordi den rammer mænds seksuelle aktiviteter og vandladning.

Skal siges højt

For at sætte fokus på kræftformen og for at bryde tabuet har Propa, Prostatakræftforeningen, lavet en udstilling, hvor fire af landets bedste fotografer, blandt andet Jan Grarup og Claus Bjørn Larsen, hver fotograferet tre mænd, der har haft eller har prostatakræft.

Desuden fortæller de 12 mænd i kort form, hvordan prostatakræft har påvirket deres liv.

En af de 12 mænd er Mogens Mathiesen, der netop har modtaget 2600-prisen for sit arbejde i foreningen Unge For Ligeværd.

Selvom diagnosen er forbundet med et stort tabu, er Mogens Mathiesen ikke i tvivl om, at det var rigtigt for ham at være med og sætte fokus på prostatakræft:

– Jeg har selv haft det, og andre i familien har også haft det, så det er vigtigt, der er nogen, der står frem og fortæller om det. Så folk bliver opmærksom på det. Jeg håber, jeg kan være med til det.

Valgte operation

Man kan godt have prostatakræft uden at have særlige symptomer, det var netop tilfældet for Mogens Mathiesen:

– Min svoger fik det konstateret. Så blev jeg efterfølgende undersøgt. Jeg havde prostatakræft, men ikke i en truende form. Så i første omgang skete der ikke noget.

Men snart fik Mogens Mathiesen dog en ny besked:

– Jeg fik i første omgang at vide, at der nok ikke skete noget de første ti år. Men efter et halvt år havde kræften udviklet sig kraftigt, og jeg sagde derfor ja til at få prostata fjernet, for så er risikoen for, at det spredes til lymfer og knogler ikke så stor.

En operation der gik godt:

– Jeg er blevet erklæret rask, eller i hvert fald så rask, som man kan blive, når man har haft kræft. For jeg går stadig til kontrol.

Er tilbage igen

Mogens Mathiesen har valgt at være med i udstillingen for at sætte fokus på den meget udbredte kræftform. Og for at gøre op med de tabuer, der knytter sig til diagnosen:

– Jeg har haft de problemer, der typisk følger med prostatakræft, altså problemer med rejsning og ufrivillig vandladning. Men det har jeg ikke længere. Det skyldes opretionen og medicin. Så på en måde er jeg tilbage ved mit gamle jeg igen.

Det råd, Mogens Mathiesen har, er, udover at se udstillingen, at begynde at tale om det og undersøge mulighederne, hvis man får mistanke om, at man er i fare for at have diagnosen:

– Propa har en video på deres hjemmeside, hvor en læge fortæller om det. Den er meget god at se, og så mener jeg, og der er jeg ikke på linje med Propa, at alle mænd over en vis alder burde scannes, ligesom kvinder får tilbud om scanning for brystkræft. Det er trods alt den mest udbredte kræftform for mænd.

Udstillingen på Glostrup Bibliotek kan ses indtil den 14. august