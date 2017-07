Udvidet regnvandsbassin indviet

Brøndby Kommune, Banedanmark og Hofor har i samarbejde ombygget og udvidet regnvandsbassinet ved Brøndbyvej 151.

Kapaciteten til at kunne opsamle vand efter kraftige regnskyl i området er øget fra 39.000 m3 til 53.000 m3.

Alle indhegninger er fjernet, og borgerne kan nu færdes på gangstier og opholdspladser langs bassinet og få glæde af områdets rekreative værdi.

Samtidig er der gjort plads til den nye bane København-Ringsted.

Indvielsen skete onsdag den 28. juni med deltagelse af cirka 50 projektfolk og naboer.

Tre i ét

– Efter flere års samarbejde med Hofor og Banedanmark om projektet, er vi stolte af at kunne indvie regnvandsbassinet, der er resultatet af tre store infrastrukturopgaver, som er blevet tænkt sammen i én fælles løsning til gavn for området. Det er ikke alene en praktisk foranstaltning til at undgå oversvømmelser i området, der bl.a. huser mange virksomheder og Brøndby Haveby. Det er også blevet et dejligt sted at gå eller løbe en tur for områdets borgere, som har bidraget med mange konstruktive input undervejs”, sagde Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune

Flere hensyn

Banedanmark fremhævede også samarbejdet, som har resulteret i en samlet løsning, hvor den nye bane København-Ringsted er forsøgt passet ind i projektet:

– Vi kunne ikke ønske os en bedre måde at samtænke regionale og nationale transporthensyn med lokale og rekreative hensyn, end det er gjort her i Brøndby. Vi er stolte af resultatet, sagde Jette Aagaard, projektdirektør i Banedanmark.

Et særlig projekt

Hofor var også til freds med projektet.

– Vi er involveret i mange store projekter, som skal sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser i fremtiden. Dette projekt er vi særligt stolte af, fordi det tydeligt viser, hvor meget værdi det tilfører et område at tænke i grønne bassinløsninger på overfladen, fremfor kun at tænke i dyre og usynlige tunneler, som kan lede regnvandet ud i havet”, sagde Frank Brodersen, direktør for miljø og samarbejder i Hofor.