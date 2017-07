Verdensmesterskaberne kommet godt fra land

Siden indtjekningen åbnede lørdag, er F18-sejlerne strømmet til Vallensbæk Havn, og alle omkring 140 tilmeldte var på plads, inden startskuddet til prøvesejladsen lød kl. 15 mandag.

– Ind imellem har der været tryk på, siger Kenneth Bøggild, formand for Vallensbæk Sejlklub

– Men alt er gået som forventet. Aldrig før har jeg oplevet at få så mange positive tilkendegivelser.

De gæstende sejlere har ifølge Kenneth Bøggild især rost de frivillige for deres imødekommenhed og smidige og venlige modtagelse.

Frivillige vagter har således anvist pladser til telte og campere, skubbet tømte bådtrailere væk og dirigeret deltagernes biler til det reserverede afsnit på P-pladsen ved havnen, så der også var plads til, at badegæsterne kunne at parkere.

På tur med deltager

I forbindelse med Verdensmesterskabet havde Vallensbæk Sejlklub udskrevet en konkurrence, hvor vinderen i weekenden kunne få en tur på vandet med en af deltagerne.

Vinderen blev Tom Hansen, der bor i Vallensbæk Strand og er ivrig kajakroer på 8. år.

Lørdag indløste han gevinsten, en tur i en F18-katamaran med Theis Coling, en af de unge, lokale VM-deltagere.

Om oplevelsen sagde en begejstret Tom Hansen bagefter:

– Det var en helt utrolig fantastisk oplevelse. Jeg er parat til at slå til, hvis nogen af VM-sejlerne skulle sige fra.

Sejladserne om verdensmesterskabet i F18 foregår hele ugen og afsluttes på lørdag med præmieoverrækkelser.