Åben brandstation for glade børn

Onsdag formiddag kunne børnene i Glostrup få sig lidt af en oplevelse, da der var åben brandstation. I det fine vejr kunne børnene for eksempel prøve at sprøjte med en brandslange og de kunne komme op at sidde i brandbiler og ambulancer.

De fleste børn blev også ordentligt klædt på med brandhjelm og en gul vest.

En af deltagerne var Brian Sandholm, der var til åben brandstation med sin søn Joshua på to.

– Det er et super arrangement. Når de først er kommet over forskrækkelsen over alle de store biler, så tør de mere og mere. Så nu skal jeg sikkert høre om brandbiler de næste to uger, sagde han.