Der bliver virkelig bygget på livet løs i disse år. Hvis du kommer til Åbent Hus på Rigshospitalet Glostrup, kan du høre om det nye hovedpinecenter, som snart kommer til at tilbyde de bedste rammer og behandlingsmuligheder for hovedpinepatienter, og om Neurorehabilteringshuset, der vil samle patienter med skade på hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark og tilbyde dem den bedste pleje, behandling og genoptræning. Der vil også være oplæg om bæredygtighed som afsæt for de nye byggerier.

Dagen vil byde på spændende oplæg, musik og underholdning og god forplejning. Det er gratis at deltage, men Hospitalet opfordrer folk til at tilmelde sig.