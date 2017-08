Akuttelefon til psykisk sårbare fortsætter

Siden oktober 2016 har man fra kl. 23.30 til kl. 7 kunne ringe til en akuttelefon, hvis man er i akut psykisk krise og har brug for et menneske at tale med.

Akuttelefonen er et samarbejde mellem Brøndby, Albertslund, Dragør, Tårnby, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj og var i første omgang bestemt at skulle være i gang i en 1-årig projektperiode.

Kommunerne har dog netop besluttet at forlænge ordningen, så man fortsat kan ringe på tlf. 2525 0400 i de sene aften og nattetimer, hvis man er i krise.

Cirka 100 opkald

I løbet af ordningens første seks måneder, har der været 101 opkald, de syv procent stammer fra Brøndby (svarende til syv opkald).

Opkaldene generelt handler fx om angst, sorg, selvskade, selvmordstanker og vrangforestillinger og 97 procent af borgerne svarer, at de ville ringe igen i en lignende situation og, at de ville have kontaktet psykiatrisk hospital/skadestue eller lignende, hvis ikke akuttelefonen havde eksisteret.