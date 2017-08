Alternativets kandidater

Kandidaterne er kommunalvalget for Alternativet i Glostrup er Morten Bybjerg Nygaard, Annika Pedersen, Maria Schmidt Petersen og Eddy Madsen.

– Kommunen har mange opgaver, der spænder vidt fra at sikre at børn får den bedste start på livet, til at vores ældre medborgere kan nyde deres pension med ordentlige forhold. Derudover skal kommunen også bidrage til at sikre klimaet for fremtidige generationer. Alle disse opgaver behøver ikke koste mere, hvis vi gør det smartere. Det handler om at finde løsninger, der giver overskud på alle tre bundlinjer, udtaler forperson og spidskandidat for Alternativet Glostrup, Morten Bybjerg Nygaard.

Det kommende kommunalvalg er det første for partiet, der i Glostrup blev stiftet i februar 2016.