Babyfredage på biblioteket

Bibliotekets Babyfredage arrangeres i samarbejde med Sundhedsplejen og er et mødested for mødre og fædre på barsel eller orlov. Babyfredagene afholdes på udvalgte fredage klokken 10.30, hvor forskellige oplægsholdere tager fat på særlige temaer omkring livet med en baby – alt sammen under afslappede former med servering af morgenbrød og -kaffe. Der er plads til hyggeligt samvær, snak og tumlen, samtidig med at hovederne fyldes med gode faglige inputs. I efteråret sætter Babyfredagene blandt andet fokus på barnets start i dagtilbud, mad det første år, slynger, babyrytmik og meget andet.

– Jeg synes, at vi og sundhedsplejerske Cicilia Christensen har skruet et fantastisk godt program sammen, der kommer godt omkring de mange nye udfordringer, det giver at få en baby, fortæller børnebibliotekar Birgitte Kristensen.

Det er gratis at deltage ved Babyfredagene. Tilmelding på biblioteket eller bibliotekets hjemmeside.