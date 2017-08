Børnene er tilbage i trafikken

I denne uge slutter sommerferien i Brøndby og Vallensbæk, og i sidste uge var det samme tilfældet i Glostrup.

Det betyder ikke blot, at skoletasker og madpakker igen dagligt skal i brug, men også at alle andre, der bevæger sig rundt i trafikken, skal være særligt opmærksomme. Skolestart er nemlig lig øget fokus på trafiksikkerhed.

Skal have hjælp

Vanen tro deltager Brøndby Kommune i årets skolestartskampagne Teenager i trafikken fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Dermed er der igen i år fokus på, hvordan elever kan blive hjulpet godt på vej i trafikken, fortæller Jane Krog, der er leder af skoleområdet i Brøndby Kommune:

– I Brøndby har vi hele tiden fokus på at gøre skolevejen endnu mere sikker. Men de helt små elever kan ikke altid selv overskue, hvad der er farligt i trafikken. Derfor opfordrer vi til, at forældrene træner med dem, ligesom vi i skoletiden også sætter trafiksikkerhed på skemaet.

Desuden glæder Jane Krog sig over, at der ikke kun er fokus på de mindste:

– Vi er meget tilfredse med, at teenagerne er kommet mere i fokus. Vi vil samtidig via store plakater minde bilisterne om, at være ekstra opmærksomme på store og små skolebørn.

Flest skader hos store

I modsætning til de tidligere år er det nemlig ikke kun de helt små elevers trafiksikkerhed, der er på skoleskemaet.

Det er nemlig de 13-16-årige, der kommer mest til skade i trafikken.

Ifølge ulykkesstatistikkerne kommer over ti gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt, som 6-årige. Derfor skal kampagnen minde forældre om, at de stadig har et ansvar, når børnene bliver ældre, og at det nytter at blande sig.

– Når børnene bliver ældre, færdes de i højere grad alene i trafikken. Men teenagere har så meget andet i hovedet end trafiksikkerhed, så når det går galt, er det ofte, fordi de er uopmærksomme. De tager måske nogle chancer eller glemmer at fokusere på omgivelserne, når de for eksempel cykler sammen med deres venner, siger Gitte Aagaard, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik

Derfor er teenagernes trafiksikkerhed også forældrenes medansvar, mener Gitte Aagaard:

– Det er vigtigt, at vi forældre også taler trafik og laver aftaler med vores store børn, for de har virkelig brug for det.

Brøndby Kommune har igen i år et samarbejde med politiet, der vil være til stede ved skolestarten på de enkelte skoler.