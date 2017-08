Brøndby Cup betød masser af fodbold og liv

Det er lørdag eftermiddag ved Brøndby Stadion, og Brøndby Cup er i fuld gang. Hele vejen fra klubhuset ved siden af stadion og ned til de aller fjerneste baner helt nede ved Køge Bugt Motorvejen er der gang i den. 287 hold fra 13 lande er med i cuppen i år, og det er markant mere, end der har været de sidste mange år. Det er så mange, at Brøndby har presset banernes kapacitet til det yderste. Frokosten bliver indtaget i hold, for at alle de 3700 gæster, der skal have frokost, kan nå at få noget at spise. Dertil kommer forældre og andre besøgende. Samlet set er der omkring 7000 mennesker i området denne lørdag eftermiddag.

De får mad og drikke fra pølsevogne, foodtrucks, Carlsbergs mobile øl-vogne og klubhusets cafeteria, der samtidig er samlingssted for at se EM i kvindefodbold. Mens semifinalen for U15 drenge er ved at blive afgjort på Bane 2 lige ude foran vinduerne, og de første gæster er begyndt at spise aftensmad, sidder en gruppe svenske piger og følger deres landshold.

På vej i finalen

Nede på banen er Brøndbys U15 drenge, der er en del af Master Class programmet, ved at spille sig i finalen. De valgte klogt at starte kampen med vinden i ryggen. Det gav to mål i starten af 1. halvleg, og selvom modstanderne fra FC Nordsjælland udnyttede medviden til at komme længere frem på banen, blev det ikke til flere scoringer, og Brøndbydrengene kan juble over at være i finalen.

Kampen er lige slut, da træneren samler spillerne i en rundkreds, hvor de holder hinanden om skuldrene. På Superligaholdet har Alexander Zorniger indført det samme. Der er kontinuitet i tingene i Brøndby. Spillestil, tøjsponsor og hovedsponsor og helt ned til hvordan man afslutter en kamp – det er det samme. For formålet med Master Class programmet er, at nogle af spillerne på dette hold en dag skal ind og spille lige ved siden af.

For en af de ting, der gør Brøndby Cup speciel, er at Brøndby Stadion ligger lige ved siden af. De kæmpe store billeder af Superligaspillerne kigger ned over dem, der en dag kan følge i deres fodspor.

Det er muligt for spillerne at få rundture på stadion, og turneringens afslutning passer lige med, at deltagerne kan nå at komme ind og se Superligakampen mellem Brøndby og Lyngby.

Elite cup

En vigtig del af grunden til at Brøndby IF holder Brøndby Cup, er for at få nogle udfordringer til Master Class holdene tidligt på sæsonen. Det er cheftræner for U 15, John Ranum, rigtig glad for, at drengene får, med fem fulde kampe i løbet af fem dage.

– Det er hård kost, men det er en fantastisk måde at komme i form på. Den ligger rigtig godt i forhold til vores sæsonstart om tre uger. Vi har lige nået at have noget træning inden, men vi har også nogle nye spillere. Selvom de kender vores spillestil, så er der altid nogle små justeringer, som først kommer på plads, når vi spiller kamp. Vi har et hold med 20 spillere, og vi prøver at give dem nogenlunde lige lang spilletid, så de ikke bliver for trætte og så alle får en chance, siger han.

Han var særligt glad for sejren over FC Nordsjælland.

– Vores første mål er altid at komme i semifinalen. FC Nordsjælland har vi ikke kunnet slå hele sidste sæson, da de var U 14, så det er rigtig godt, at vi kan slå dem nu, siger John Ranum.

Han har også ros til arrangørerne.

– Der er sket nogle ændringer i år, så eliteholdene spiller det meste af turneringen på samme tidspunkt, så U 15 altid spiller klokken 18. Det betyder, at vores forberedelser er de samme hver dag, siger han.

Finalen blev dog spillet allerede klokken 14. Og ligesom i Superligaen var det Lyngby mod Brøndby. Her blev den ordinære kamp 1-1, og Brøndby vandt på straffe.

Også U 13 eliteholdet fra Brøndby vand deres finale med 5-2 over AGF, mens U 14 drenge fra Brøndby tabte deres finale mod FC Roskilde i straffesparkskonkurrencen.

Tre turneringer

Brøndby Cup består faktisk af tre turneringer. En minicup, der kun løber lørdag og søndag og er for U 8 til U 10. Her spiller børnene lørdag frem til midt på eftermiddagen, og der er masser af forældre med på sidelinjen. Nogle har taget pavilloner med til at tage de små byger, som ind i mellem skyller ind over stævnet. Det er nu mest forældrene, der synes det er irriterende, børnene spiller bare videre.

Derudover er der en breddecup. Den er for U 11 til U 19. Og det er her, spillerne ind i mellem skal ud på noget af nogle gåture, når de skal helt ned i den anden ende af området. Der er dog også enkelte U 10 hold med her, der har brug for udfordringen. Den fik blandt andet Brøndbys U 10 drenge lørdag eftermiddag, da de mødte Nexø BK, der stillede med et U 11 hold. Brøndby dominerede dog kampen og vandt 5-0.

– Det er gået meget godt ind til videre. Vi har vundet tre nu og tabt en. Det er meget sjovt, det er fedt at være sammen igen, siger Niaz Jensen, der scorde målet til 5-0.

Forældrecamping

En anden nyskabelse til dette års turnering var Forældrecamping. På en bane, der ikke skulle bruges, var der reserveret plads til telte og campingvogne fra forældre, der gerne ville bo midt i turneringen. Det var et populært tilbud, der var faktisk udsolgt.

Nogle af dem, der har taget imod tilbuddet, er en gruppe forældre fra Dösjöbro i Sverige lidt udenfor Lund. Klubben har otte hold med i turneringen, og 11 familier har valgt at bo på forældrecamping. Andre bor på vandrehjem eller andre campingpladser, men dem, der har valgt Brøndby Cups tilbud er glade for at bo midt i det hele.

– Vores børn spiller fodbold, så vi er kommet for at heppe på dem. Når vi bor her, kan vi følge alle børnenes kampe. Det har været godt at være her, vi har faktisk allerede glemt, at det regnede i går. Vi hygger med de andre forældre, siger Kristina Krederiksson.