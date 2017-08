Brolægning af midterrabat

Af

Inge Seidelin, Enighedsvej 24, Glostrup

Mens der alle steder plantes til for at kunne opsuge regnvand (udover at grønt er kønt), vælger Glostrup at brolægge midterrabatten på Hovedvejen. Regnvandet løber af og i kloakken, og kun en mindre del vil opsuges af træerne fra deres diminutive planteringshuller.

Det giver desuden et goldt indtryk, som måske kan synes flot, når det er helt nyt, men i løbet af kort tid vil ukrudt stikke op alle vegne, som det allerede ses i nærheden af Ringvejskrydset, og så ser det pludseligt usselt ud. Løsningen er vel så enten gift eller ukrudtsbrændere?

Den grønne rabat med træer længere mod øst er hyggelig, og efter min opfattelse er græsset og træerne med til at inspirere til lavere hastighed i trafikken. Men der skal vel også brolægges?

Og så har man ikke engang benyttet anledningen til samtidigt at forlænge venstresvingsbanen ved Glostrupcenteret. I eftermiddagsmyldretiden er der kø langt bagud, fordi venstresvingende trafik ikke kan nå at komme over krydset og ned ad Banegårdsvej. Derfor ophobes bilerne især i den venstre vognbane. Drejebanen kunne – sikkert uden de store anstrengelser – være forlænget til mindst det dobbelte, når nu det hele alligevel skulle brydes op.