Byudvikling af Kirkebjerg: Euforien er forduftet

Hvis der er et emne, man skal bruge meget tid på som lokalpolitiker, så er det lokalplaner. Et arbejde, der de senere år har været særlig krævende i Brøndby.

Af den enkle grund, at de lokale politikere har haft høje forventninger til mulighederne for at byudvikle Kirkebjergområdet, så selvom arbejdet har været hårdt og krævende, er det også sket med begejstring og entusiasme.

For eksempel udtalte Kent Max Magelund (S), borgmester i sin seneste nytårshilsen i Folkebladet:

– Derfor har vi også søsat en række projekter, der både i forhold til bosætning og byudvikling fremtidssikrer vores kommune. Vi er for eksempel ved at omdanne Kirkebjerg fra et traditionelt erhvervsområde til en ny og levende bydel med en blanding af boliger og erhverv. Og vores indsats ser ud til at bære frugt. Lige nu er der massiv interesse for at bygge op mod 2.000 nye boliger, der vil forvandle erhvervsområdet til et spændende nyt byområde.

Høje forventninger, Kent Max Magelund ikke har været ene om at have, da de fleste partier i kommunalbestyrelsen har bakket op om hovedlinjerne i planerne.

Udskyder beslutningen

Onsdag var der kommunalbestyrelsesmøde.

Her skulle de lokale politikere endnu engang behandle et forslag til en lokalplan i Kirkebjergområdet, lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7.

Efter at forslaget var blevet vedtaget og dermed sendt i høring, sprang Kent Max Magelund en bombe i planerne for Kirkebjerg:

– Som nyudnævnt borgmester overtog jeg arbejdet med lokalplanerne for Kirkebjergområdet. Samtidig begyndte investorerne at vise interesse for Brøndby. Af den grund blev jeg, Teknisk Forvaltning, flere politikere og borgere grebet af en eufori. Fordi der endelig ville være mulighed for vækst og udvikling i Brøndby mange år frem. De sidste par måneder har dog imidlertid givet udfordringer for byggeriet i Kirkebjerg, hvor vi har arbejdet med byggeprocenter og tilpasninger sammen med investorerne til glæde for vore borgere. Samtidig har arbejdet med budgettet (for 2018, red.) overbevist mig om, at vi simpelthen ikke kan følge med økonomisk, da vores anlægsramme ikke vil kunne følge trop.

Derfor havde Kent Max Magelund, efter forud at have talt med den socialdemokratiske gruppe, et forslag til resten af kommunalbestyrelsen:

– Efter valget bør vi holde et temamøde om revurdering af planerne for Kirkebjergområdet. Så vi får udarbejdet en ekstern økonomirapport om, hvor meget der rent faktisk skal investeres i området. Så vi har et andet og grundigere grundlag end den Cowi-rapport, der er nu. Så vi har et længere perspektiv i projektet, så økonomi og tempo følges ad.

Grebet af stemning

Da Folkebladet efterfølgende spørger Kent Max Magelund om, hvorfor han og dermed den socialdemokratiske gruppe har ændret holdning, henviser han igen til en euforisk stemning, der bredte sig i tiden omkring, han blev borgmester:

– Vi har ikke tidligere været vant til denne interesse, og så begyndte det at vælte ind med investorer. Det blev vi grebet af.

Misforhold i forventning

Men nu er der altså skruet ned for begejstringen og op for realismen:

– Jeg var ude sammen med en investor og nogle medarbejdere fra Teknisk Forvaltning. Da jeg så deres skuffede udtryk, da vi bekendtgjorde, at vi gerne ville moderere på planerne, tænkte jeg, hvad er det, der sker her.

Dermed blev det altså klart for Kent Max Magelund, at der var forskel på investorernes håb, og det kommunen kan tilbyde:

– Investorerne havde i oprindelige lokalplaner fået stillet muligheden for højere huse i udsigt, end vi på nuværende tidspunkt er villig til efterkomme. Selvom vi efterfølgende har mere variation ind i planerne, så er der stadig forskel.

Desuden er der de økonomiske udgifter udviklingen vil påføre kommunen.

– Vi har godt 105 mio. kr. om året, som vi kan anlægge for. Men som også skal bruges til planlagte anlæg, og det blev klart for mig, at det ikke var realistisk, hvis vi skulle følge med i det planlagte tempo. Derfor er vi nødt til at få det mere gennemarbejdet og få lagt en realistisk plan i forhold til økonomien.

Kommer ikke 5.000 nye

At Kent Max Magelund nu har overbevist sin egen gruppe, hvor der ifølge ham er absolut opbakning til beslutningen, og de øvrige partier om, at der efter kommunalvalget skal være en grundig drøftelse af emnet, får betydning for de meldinger han tidligere har været ude med. Således udtalte han tidligere på året til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, at der i løbet af de næste tre-fire år ville komme 5.000 nye borgere i Brøndby.

– Ja, det sagde jeg. Det står jeg ved, men det gør der ikke med den tidshorisont. Så vil jeg hellere trække i håndbremsen nu, end kaste os i et projekt, der ikke holder, og vi er altså nødt til at have nogle ordentlige beregninger, inden vi går videre.

Dermed har forløbet også lært Kent Max Magelund noget i forhold til det at være borgmester:

– Jeg skulle have været mere ind over de oprindelige lokalplaner, som blev udarbejdet et år tidligere, helt fra starten af opblomstringstiden. Men blev altså grebet af euforien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet udkast til to lokalplaner for Kirkebjergområdet. De er nu sendt i høring.

Læs mere her