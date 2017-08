Cykling giver mental og fysisk sundhed

Et nyt initiativ skal sætte fokus på cykelglæden og de gode effekter, som cykling har for psykisk sårbare med for eksempel depression, angst eller skizofreni. En af de ni byer, som er med, er Glostrup, hvorfra den tværsektorielle organisation Shared Care cykler ti kilometer hver tirsdag og fredag. For dem, der kommer op på 100 km frem mod oktober, er der mulighed for at vinde flotte præmier.

Frem mod Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober arrangerer Shared Care cykelture på ti km med afgang tirsdag klokken 11 og fredag klokken 10 fra Psykiatrisk Center Glostrup på Nordre Ringvej 65.

– Shared Care har i flere år udbudt cykling og andre sundhedsfremmende aktiviteter til psykisk sårbare borgere og har gang på gang set, hvor stor en forskel fysisk aktivitet kan gøre. Alle Shared Cares aktiviteter er gratis og tilbydes til alle psykisk sårbare borgere fra den københavnske vestegn. På cykelturene er hyggen, trafiksikkerheden og cykelglæden i centrum. Vi er glade for at deltage i 100 km for mental sundhed, da vi synes, det er et fremragende initiativ, som vi håber, kan motivere flere borgere til at komme op på cyklen, siger projektleder for Shared Care, Mette Philippsberg Jepsen.

Psykiske sårbare

Mennesker med psykiske sårbarheder, som for eksempel depression, angst eller skizofreni kan ofte have store sundhedsmæssige udfordringer. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at målgruppen dør 15-20 år tidligere end gennemsnitsbefolkningen, og at målgruppen rammes hyppigere af diabetes 2 og hjerte-karsygdomme. Cykling kan gøre en forskel og derfor har Shared Care altid prioriteret cykling og andre sundhedsfremmende aktiviteter og har blandt andet afholdt et cykelløb fra vestegnen til Skagen og afholder sammen med DAI cykelløbet La Vuelta på vestegnen.

– Cykling skal være for alle, og her har vi en målgruppe, som måske ikke så ofte finder ud på cykelstierne af sig selv. Dem vil vi gerne cykle med, så de får nogle succesoplevelser på cyklen og nogle kilometer i benene – så er der måske kortere til at hoppe på cyklen fremover, siger fysioterapeut Ditte Larsen fra Psykiatrisk Center Glostrup.

Initiativet er udviklet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, Cyklistforbundet, Psykiatrifonden og SIND med støtte fra Sundhedsstyrelsen, Fonden Roskilde Festival og Simon Spies Fonden.