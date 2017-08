Danmarksmester i gokart

DIF (Danmarks Idrætsforening) og DASU (Dansk Automobil Sports Union) afholdt i weekenden den 12. og 13. august DM i gokart på Grindsted Gokart Ring.

Der blev afholdt DM i fem forskellige klasser: Cadett Mini, Cadett Junior, OK Junior, OK og K2.

Det gik godt for et par kørere fra BGK (Børnenes Gokart Klub) fra Brøndby.

BGK’eren, Anton Saugmann Güllich tog DM-titlen i Cadett Mini i suveræn stil, og BGK’eren Jonathan Weywadt fik bronze i Cadett Junior